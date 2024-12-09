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MLB》索托15年7.65億美元天價加盟大都會 超越大谷成史上最貴！

2024/12/09 11:26

索托。（資料照，今日美國）索托。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托（Juan Soto）爭奪戰，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，大都會將以15年7.65億美元（約新台幣250億）大約搶到索托，確定成為史上最貴合約。

道奇去年季後以10年7億美元大約網羅日本巨星大谷翔平，如今索托在季後投入自由市場，最終獲得大都會一紙15年7.65億美元大約，並打破大谷翔平的紀錄、成為史上最貴合約。

帕桑提到，大都會開給索托的15年7.65億美元合約沒有延遲付款，若加上升級條款等，最高可以超過8億美元。

此外，索托這份合約中，有7500萬美元是簽約金，並可在第5年後跳脫合約。而且索托若沒有在第5年後跳脫合約，之後每年可獲加薪400萬美元薪水，年薪將從5100萬美元升至5500萬美元。

索托今年在洋基出賽157場，交出41轟、109分打點，打擊率2成88，選到129次保送，上壘率為4成19，長打率為5成69，整體攻擊指數為0.988。

索托生涯在大聯盟共出賽936場，累積201轟、592分打點，打擊率為0.285，4度入選明星賽，拿下5座銀棒獎，3度獲選年度第一隊

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