MLB》索托15年7.65億美元天價加盟大都會 超越大谷成史上最貴！

索托。(資料照,今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕26歲強打索托(Juan Soto)爭奪戰,根據《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)報導,大都會將以15年7.65億美元(約新台幣250億)大約搶到索托,確定成為史上最貴合約。

道奇去年季後以10年7億美元大約網羅日本巨星大谷翔平,如今索托在季後投入自由市場,最終獲得大都會一紙15年7.65億美元大約,並打破大谷翔平的紀錄、成為史上最貴合約。

帕桑提到,大都會開給索托的15年7.65億美元合約沒有延遲付款,若加上升級條款等,最高可以超過8億美元。

此外,索托這份合約中,有7500萬美元是簽約金,並可在第5年後跳脫合約。而且索托若沒有在第5年後跳脫合約,之後每年可獲加薪400萬美元薪水,年薪將從5100萬美元升至5500萬美元。

索托今年在洋基出賽157場,交出41轟、109分打點,打擊率2成88,選到129次保送,上壘率為4成19,長打率為5成69,整體攻擊指數為0.988。

索托生涯在大聯盟共出賽936場,累積201轟、592分打點,打擊率為0.285,4度入選明星賽,拿下5座銀棒獎,3度獲選年度第一隊

BREAKING: Superstar outfielder Juan Soto and the New York Mets are in agreement on a 15-year, $765 million contract, sources tell ESPN. It is the largest deal in professional sports history.