少棒》還好有陳啟盛！台北市打到突破僵局險勝花蓮紅奪威力盃季軍

台北市在季軍戰的勝利投手陳啟盛。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天上午進行季軍戰，結果台北市和花蓮紅隊戰到第7局突破僵局才以5：4分出勝負，後援2.2局飆出再見三振的台北市後援投手陳啟盛成為致勝英雄。

台北市隊雖在威力盃衛冕失利，但今早在季軍戰3局打完就對花蓮紅取得3：0領先，但地主花蓮也展現韌性，4局下就攻出3分追平戰局。雙方一路戰到7局突破僵局制才分出勝負，台北市雖未敲出安打，但靠對方守備失誤奪下兩分，而7局下花蓮紅再追1分，但4棒潘柏君在兩出局滿壘時遭到三振。

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台北市總教練賴敏男在戰況吃緊時顯得非常緊張，因為他已訂好下午飛往中國的班機要帶東園少棒比賽，因此比賽一結束他就因行程而離開，由教練藍振奕進行賽後訪問。藍振奕表示這場戰況實在緊張刺激，也還好壓出陳啟盛，「如果沒有壓他出來，我們後面可能沒有辦法壓住對方攻勢。」

陳啟盛因為之前集訓時弄傷右手小指，因此在威力盃之前賽事都無法出賽，甚至連傳球都有困難，藍振奕說，「還好他恢復進度滿快，今天他說可以投球了，我們就放心交給他。」

受訪時略顯靦腆的陳啟盛，在訪問過程中顯得比場上還緊張，他表示自己的球種有直球、曲球和滑球，在場上時並不會緊張，就大膽進攻對方的好球帶，最後也成功用直球解決潘柏君。陳啟盛以味全龍火球男徐若熙為偶像，認為他的球速很快，而且控球很準。

威力盃季軍戰打到6局還是3：3平手，進入7局突破僵局後才分出勝負。（記者倪婉君攝）

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