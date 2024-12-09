MLB》留住奪冠主力！ 道奇以2年7.2億台幣約續簽明星後援崔南

崔南。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年奪得世界大賽冠軍，道奇季後留住奪冠陣容，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，道奇今天以2年2200萬美元（約新台幣7.2億）續留明星後援強投崔南（Blake Treinen）。

現年36歲的崔南近4年都效力道奇，是球隊主力牛棚大將之一。崔南曾在2022年動右肩唇手術，2023年整季報銷，直到今年美國時間5月5日才重返大聯盟，本季薪水為100萬美元。

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崔南今年出賽50場都是後援，拿到7勝3敗、防禦率僅1.93，有16次中繼成功、1次救援成功，共投46.2局賞56次三振，被打擊率僅1成94，每局被上壘率為0.94。

崔南在今年季後賽共出賽9場，拿到2勝、防禦率為2.19，有3次救援成功、2次中繼成功，共投12.1局賞18次三振。其中，崔南在世界大賽第5戰面對洋基，交出後援2.1局的無失分好投，幫助道奇勇奪隊史第8座世界大賽冠軍。

崔南在大聯盟10個賽季，效力過國民、運動家、還有道奇，曾在2021年摘得國聯中繼王，並於2018年入選明星賽。崔南生涯累積43勝34敗、平均防禦率2.78，累積103次中繼成功、80次救援成功。

Right-handed reliever Blake Treinen and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a contract, sources tell ESPN. — Jeff Passan （@JeffPassan） December 9, 2024

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