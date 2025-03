MLB》留住奪冠主力！ 道奇以2年7.2億台幣約續簽明星後援崔南

崔南。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯道奇今年奪得世界大賽冠軍,道奇季後留住奪冠陣容,根據《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)報導,道奇今天以2年2200萬美元(約新台幣7.2億)續留明星後援強投崔南(Blake Treinen)。

現年36歲的崔南近4年都效力道奇,是球隊主力牛棚大將之一。崔南曾在2022年動右肩唇手術,2023年整季報銷,直到今年美國時間5月5日才重返大聯盟,本季薪水為100萬美元。

請繼續往下閱讀...

崔南今年出賽50場都是後援,拿到7勝3敗、防禦率僅1.93,有16次中繼成功、1次救援成功,共投46.2局賞56次三振,被打擊率僅1成94,每局被上壘率為0.94。

崔南在今年季後賽共出賽9場,拿到2勝、防禦率為2.19,有3次救援成功、2次中繼成功,共投12.1局賞18次三振。其中,崔南在世界大賽第5戰面對洋基,交出後援2.1局的無失分好投,幫助道奇勇奪隊史第8座世界大賽冠軍。

崔南在大聯盟10個賽季,效力過國民、運動家、還有道奇,曾在2021年摘得國聯中繼王,並於2018年入選明星賽。崔南生涯累積43勝34敗、平均防禦率2.78,累積103次中繼成功、80次救援成功。

Right-handed reliever Blake Treinen and the Los Angeles Dodgers are in agreement on a contract, sources tell ESPN.