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NBA》柯瑞轟30分、希爾德復活砍27分 勇士逆轉灰狼

2024/12/09 12:11

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今天在主場面對近況不俗的灰狼，柯瑞（Stephen Curry）、希爾德（Buddy Hield）、庫明加（Jonathan Kuminga）聯手進帳77分，勇士最終以114：106逆轉灰狼，也終結灰狼的4連勝。

勇士第一節打完21：30落後，柯瑞在第二節率隊反撲，單節進帳15分，但灰狼單節也有6顆三分球回應，半場結束以58：49領先勇士。勇士在第三節希爾德、庫明加（Jonathan Kuminga）火力復甦，加上柯瑞投進壓哨三分球，勇士單節猛轟44分，並以93：90領先進入第四節。

勇士末節一度拉開到雙位數領先，不過灰狼亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）連續兩記三分球及一記中距離，加上愛德華茲（Anthony Edwards）投進三分球，灰狼再度超前，而勇士先靠庫明加雙手暴扣反超，柯瑞兩罰俱中及希爾德底線三分球破網，D.格林（Draymond Green）單臂爆扣更宣告對手「洗洗睡」。

柯瑞投進5顆三分球，攻下30分、8助攻，希爾德其實近3場表現都不理想，得分也都沒有達到雙位數，如今則是重拾射手本色砍進7顆三分球，進帳27分，庫明加挹注20分，魯尼（Kevon Looney）12分，D.格林6分、7助攻及6籃板，即使數據不搶眼，但他關鍵時刻也是擋下灰狼不少攻擊。

灰狼方面，愛德華茲27分最多，亞歷山大沃克19分進帳，可惜球隊最後接近5分鐘完全拿不到分數，只能遭到地主勇士翻轉戰局，無緣繼續連勝。

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