富邦U18青棒賽》台裔宋坷睿打下超前分 昆士蘭兩年來首勝

澳洲昆士蘭擊敗嘉義市。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕澳洲昆士蘭第打出4分大局的第5局，台裔選手宋坷睿打下超前分，以6:2擊敗嘉義市，拿下兩年來在新北富邦U18國際青棒賽的第1勝，全隊欣喜若狂，對明年初參加澳洲全國選拔賽也更有信心。

昆士蘭前4局和嘉義市打成2:2平手，第5局先靠著失誤上壘，宋坷睿適時安打攻下超前分，開啟昆士蘭一輪猛攻連得4分，就以6:2拿下勝利。

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昆士蘭去年預賽3戰全敗，首席教練巴德克表示，今天投、打都表現非常好，很高興終於在台灣拿下勝利，今年在選才、訓練各方面都有更好的準備，希望透過這個高強度的賽事，提升選手的實力和經驗值，明年初的U18世界盃選拔賽有更好的表現。

巴德克表示，澳洲青棒球隊都是俱樂部型式，練習時間和比賽機會都不多，能夠參加新北富邦青棒賽是非常寶貴的機會，台灣青棒的水準非常高，投手也更多樣化，像今天就面對到澳洲幾乎沒有的低肩側投，而且澳洲的比賽沒有投手時間限制，球場都是全草皮，沒有內野紅土的球場，更方面都讓選手有不同的挑戰，去適應各種比賽型態。

澳洲昆士蘭擊敗嘉義市。（記者林正堃攝）

澳洲昆士蘭的台裔球員宋坷睿和張安毅。（記者林正堃攝）

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