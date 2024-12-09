富邦U18青棒賽》昆士蘭台裔球員宋坷睿、張安毅 分別以奧運和中職為目標

澳洲昆士蘭的台裔球員宋坷睿和張安毅。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕澳洲昆士蘭的台裔球員宋坷睿和張安毅，都要力拚入選明年的U18世界盃澳洲代表隊，將來則分別以奧運和中職為目標。

專長投球的宋坷睿今天對嘉義市的比賽擔任指定打擊，4打數擊出2支安打，打下勝利打點，還有1次盜壘，張安毅以二壘為主，今天雖然2打數無安打，有1次四壞球和犧牲觸擊。

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宋坷睿的爸爸是澎湖人，國小畢業就到英國念書，後來到中國貴陽工作，宋坷睿就在貴陽出生。宋坷睿表示，從小就喜歡玩棒球，5歲的時候爸爸把他送到澳洲念書，在當地加入俱樂部球隊，今年入選昆士蘭代表隊，明年1月要參加澳洲U18世界盃選抜賽，希望能不斷進步，24歲的時候能代表澳洲參加奧運棒球賽。

張安毅老家在高雄，今天阿公、阿媽等親友團清晨5點多就搭高鐵北上為他加油。張安毅表示，自己在澳洲出生，4歲回到台灣，在台灣念完小學，當時也想過參加棒球隊，但是台灣球隊練球時間太多，可能就沒有自己的時間，所以一直到回澳洲才加入住家附近的俱樂部球隊。

張安毅表示，爸爸是兄弟象球迷，自己也會關注中職比賽，明年高中畢業後想到美國念書，如果能入選U18澳洲代表隊，到美國之後也能兼顧學業和打球，將來希望能挑戰中職。

張安毅親友團。（記者林正堃攝）

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