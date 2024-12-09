晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

富邦U18青棒賽》昆士蘭台裔球員宋坷睿、張安毅 分別以奧運和中職為目標

2024/12/09 13:06

澳洲昆士蘭的台裔球員宋坷睿和張安毅。（記者林正堃攝）澳洲昆士蘭的台裔球員宋坷睿和張安毅。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕澳洲昆士蘭的台裔球員宋坷睿和張安毅，都要力拚入選明年的U18世界盃澳洲代表隊，將來則分別以奧運和中職為目標。

專長投球的宋坷睿今天對嘉義市的比賽擔任指定打擊，4打數擊出2支安打，打下勝利打點，還有1次盜壘，張安毅以二壘為主，今天雖然2打數無安打，有1次四壞球和犧牲觸擊。

宋坷睿的爸爸是澎湖人，國小畢業就到英國念書，後來到中國貴陽工作，宋坷睿就在貴陽出生。宋坷睿表示，從小就喜歡玩棒球，5歲的時候爸爸把他送到澳洲念書，在當地加入俱樂部球隊，今年入選昆士蘭代表隊，明年1月要參加澳洲U18世界盃選抜賽，希望能不斷進步，24歲的時候能代表澳洲參加奧運棒球賽。

張安毅老家在高雄，今天阿公、阿媽等親友團清晨5點多就搭高鐵北上為他加油。張安毅表示，自己在澳洲出生，4歲回到台灣，在台灣念完小學，當時也想過參加棒球隊，但是台灣球隊練球時間太多，可能就沒有自己的時間，所以一直到回澳洲才加入住家附近的俱樂部球隊。

張安毅表示，爸爸是兄弟象球迷，自己也會關注中職比賽，明年高中畢業後想到美國念書，如果能入選U18澳洲代表隊，到美國之後也能兼顧學業和打球，將來希望能挑戰中職。

張安毅親友團。（記者林正堃攝）張安毅親友團。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中