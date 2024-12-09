不做棒球沙漠！彰化要孵蛋 王惠美向中信金、味全龍招手

彰化縣長王惠美為「台鋼雄鷹公益棒球訓練營」開幕小試身手。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對中華職棒會長蔡其昌建議第二顆大巨蛋，由中信兄弟球團老闆辜仲諒自己蓋一事，彰化縣長王惠美今天正式表態，強調彰化將全力「孵蛋」，將邀請中信金、味全龍一起來打拚，因為「月是故鄉圓」，能夠回到故鄉，一起來蓋自己的球場。

王惠美強調，彰化要「孵蛋」，預定地點就在高速公路彰化交流道特定區，不只要蓋大巨蛋的運動場館，還有縣政中心也計畫要搬過去。而這個大巨蛋的地點，距離國道1號、國道3號與彰化火車站都很近，往來交通非常便利。

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王惠美指出，彰化要「孵蛋」不只是要發展運動產業經濟，更是看好演唱會經濟，彰化縣目前欠缺標準的棒球場地，也缺少大型演唱會的場地，彰化人要看職棒、要聽演唱會都要去外縣市，如果彰化有大巨蛋的話，彰化人可以在家鄉看球賽，也可以在家鄉聽巨星周杰倫的演唱會，海內外的人都可以來到彰化觀賞球賽與演唱會。

王惠美強調，她今天才知道蔡其昌建議中信金「自己孵蛋」，她認為彰化就是中信金「孵蛋」的最佳首選，因為中信金控大股東辜仲諒，辜家就是出身彰化鹿港，她同時也要向味全龍喊話，因味全大股東頂新集團的魏家，也是來自彰化永靖，她希望邀請中信兄弟、味全龍能夠回故鄉一起跟鄉親來「孵蛋」。

王惠美指出，因為她今天才知道蔡其昌建議辜仲諒自己「孵蛋」 ，如果中信金要找地點蓋巨蛋，剛好彰化也要蓋，希望能夠有合作機會，她也會找機會去接觸中信與味全，親自邀請返回故鄉來完成「孵蛋」計畫。

彰化要「孵蛋」，彰化縣長王惠美向「中信金」、「味全龍」招手。（記者劉曉欣攝）

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