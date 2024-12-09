MLB》索托獲大都會250億鉅約 美媒分析：洋基很痛、非世界末日

索托轉戰大都會。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托今天確定以15年7.65億美元（約新台幣250億）的天價合約，加盟紐約大都會，沒有續留同城的洋基隊。《ESPN》作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）認為，洋基在索托爭奪戰中搶輸大都會，這確實很痛，但並不是世界末日。

傳出洋基也開出總價16年7.6億美元的合約給索托，但平均年薪為4750萬美元，低於大都會給出的平均年薪5100萬美元。

請繼續往下閱讀...

《ESPN》邀請記者卡斯提洛（Jorge Castillo）、岡薩雷茲（Alden Gonzalez）、歐尼（Buster Olney）、以及舒恩菲爾德，來分析這次的索托大約。

對於洋基隊來說，索托被同城的大都會搶下，這代表著什麼？卡斯提洛認為，大都會球迷肯定樂翻，但索托與大都會簽約，總比讓他加入與洋基同分區的對手還好。如果索托是去波士頓紅襪，那會更加難受，「地鐵大戰又多了一個故事，這很有趣。」

岡薩雷茲則說明，這無疑讓人感到沮喪，但洋基隊現在有更多資金可以分配，用來填補一壘、三壘，以及一名角落外野手，還有他們的投手群，目前自由市場上仍有很多選項，「但沒有任何事情比得上索托和賈吉（Aaron Judge）多年共同出現在打線上的影響力。」

歐尼提到，洋基希望留住索托，並在報價上遠遠超出任何人預期的範圍，也認為索托爭奪戰的競標發展到有點瘋狂的狀況，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）並不害怕這樣的狀況，而且索托可能會在合約內的大半時間內轉成指定打擊。

歐尼指出，洋基迫切需要增加賈吉身邊的打擊火力和保護，「我們經常談到賈吉為索托提供保護，當索托上壘之後，經常迫使對方投手必須要面對賈吉，而賈吉也打出生涯最出色的賽季。現在，圍繞在賈吉的打線變得非常薄弱。」

舒恩菲爾德則提到，雖然很痛苦、但不是世界末日，考慮到索托的合約最終金額，洋基可以用多名選手來頂替索托，「雖然說起來容易，做起來卻很難。凱許曼仍需要說福選手來到（紐約）布朗克斯，而洋基必須在沒有索托的情況下，並增加一些左打者在打線中。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法