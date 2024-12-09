晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》國際桌總高層透露 混合團體賽可望成為奧運項目

2024/12/09 14:11

混合團體世界盃桌球賽昨天落幕，未來混團賽將有機會成為奧運項目。（取自ITTF官網）混合團體世界盃桌球賽昨天落幕，未來混團賽將有機會成為奧運項目。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2024年國際桌總混合團體世界盃昨晚在成都落下帷幕，精銳盡出的中國隊在決賽以8:1擊退南韓，完成衛冕。

由4名男子選手和4名女子選手組隊參賽的混合團體賽，自從去年開辦以來引起不少話題，不過因為近兩年國際賽相當密集，許多國家在年終舉行的混團賽都未派出主力，台灣隊一哥林昀儒、一姐鄭怡靜連兩年缺席，今年日本、德國、法國等國球星也偃旗息鼓，讓這項大賽星光黯淡不少。

不過，國際桌總副秘書長巴薩透露，混合團體賽比賽節奏快、賽程也不長，非常符合國際奧運的要求，而且其他運動項目已有男女混合團體賽進入奧運，包括柔道、游泳、田徑、鐵人三項，他認為桌球混團也很有機會進入奧運。

巴薩表示，「我們還需要一定的時間來測試混團賽制是否可行，我們正走在正確的方向和軌道上。」他不確定桌球混團賽是否會出現在2028年洛杉磯奧運，但他相信2032年布里斯本奧運一定能看到混團賽。

此外，這次成都混和團體賽也測試了桌球回放 （TTR） 系統，也就是俗稱的「鷹眼」系統。昨天冠軍戰第一點混雙，趙大成回球出界，南韓隊提出挑戰，確認球在檯內已碰到王楚欽的衣服，改將分數判給南韓。

未來每位球員或組合每場比賽將有兩次挑戰機會，適用挑戰的情況包括擦邊球、發球觸網、發球高度及角度，遮擋發球或其他干擾比賽，這項桌球回放系統預計從明年的世界桌球錦標賽全面實施。

明年世界桌球錦標賽將全面實施桌球回放系統。（取自ITTF官網）明年世界桌球錦標賽將全面實施桌球回放系統。（取自ITTF官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中