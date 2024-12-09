桌球》國際桌總高層透露 混合團體賽可望成為奧運項目

混合團體世界盃桌球賽昨天落幕，未來混團賽將有機會成為奧運項目。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2024年國際桌總混合團體世界盃昨晚在成都落下帷幕，精銳盡出的中國隊在決賽以8:1擊退南韓，完成衛冕。

由4名男子選手和4名女子選手組隊參賽的混合團體賽，自從去年開辦以來引起不少話題，不過因為近兩年國際賽相當密集，許多國家在年終舉行的混團賽都未派出主力，台灣隊一哥林昀儒、一姐鄭怡靜連兩年缺席，今年日本、德國、法國等國球星也偃旗息鼓，讓這項大賽星光黯淡不少。

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不過，國際桌總副秘書長巴薩透露，混合團體賽比賽節奏快、賽程也不長，非常符合國際奧運的要求，而且其他運動項目已有男女混合團體賽進入奧運，包括柔道、游泳、田徑、鐵人三項，他認為桌球混團也很有機會進入奧運。

巴薩表示，「我們還需要一定的時間來測試混團賽制是否可行，我們正走在正確的方向和軌道上。」他不確定桌球混團賽是否會出現在2028年洛杉磯奧運，但他相信2032年布里斯本奧運一定能看到混團賽。

此外，這次成都混和團體賽也測試了桌球回放 （TTR） 系統，也就是俗稱的「鷹眼」系統。昨天冠軍戰第一點混雙，趙大成回球出界，南韓隊提出挑戰，確認球在檯內已碰到王楚欽的衣服，改將分數判給南韓。

未來每位球員或組合每場比賽將有兩次挑戰機會，適用挑戰的情況包括擦邊球、發球觸網、發球高度及角度，遮擋發球或其他干擾比賽，這項桌球回放系統預計從明年的世界桌球錦標賽全面實施。

明年世界桌球錦標賽將全面實施桌球回放系統。（取自ITTF官網）

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