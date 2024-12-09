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MLB》索托250億約遠超過二刀流大谷！大都會老闆狂灑錢震驚美媒

2024/12/09 15:14

索托。（資料照，美聯社）索托。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托（Juan Soto）今天以15年7.65億美元（約新台幣250億）的天價合約，加盟紐約大都會，沒有續留同城洋基隊。《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）指出，這是大都會老闆寇恩（Steve Cohen）第一次豪不掩飾地用驚人財力做攻勢。

索托這份15年7.65億美元大約，包含7500萬美元的簽約金、沒有延遲支付，如果索托在第5年後選擇續留不跳脫，每年還多增400萬美元薪水，年薪也將從5100萬美元增加至5500萬美元，代表索托的合約總額有機會獲得逾8億美元；索托也超越道奇大谷翔平的10年7億美元合約，成為職業運動史上最貴合約。

《ESPN》邀請記者卡斯提洛（Jorge Castillo）、岡薩雷茲（Alden Gonzalez）、歐尼（Buster Olney）、以及舒恩菲爾德（David Schoenfield），來分析這次的索托大約

對於索托的7.65億美元大約，卡斯提洛說，這比他預期拿到的金額還要高出太多，當索托的年齡和天賦結合，註定會帶來一份鉅約，而當一些財力雄厚的大市場球隊們加入競爭實，價格自然飄升。

岡薩雷茲提到，大聯盟球員工會把大谷翔平的合約價值評估為4.38億美元，這是考慮他大量延遲支付的金額所得出，而索托的合約總額比這個數字高出許多，實在令人讚嘆，「我們談的是一名很多人預測幾年內可能會成為指定打擊的球員，超越另一名二刀流的現象級球員，這說明索托擊球技術的獨特型、年齡的吸引力，以及多支大市場球隊爭奪波拉斯（Scott Boras）旗下球員所帶來的影響。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

歐尼提到，大都會在兩年前的冬天，原本可以追求洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge），或許是尊重洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner），寇恩禮貌地袖手旁觀，沒有參與追價，這可能是他覺得賈吉是洋基培養出來的球員，而索托則是公平市場的競爭對象，也或者是寇恩認識到索托是史上最偉大的打者之一，「不論原因為何，寇恩運用他的財富力量，大都會找到一位世代級的打者，而索托的合約金額也達到史上最高，遠超過一年前大谷翔平可能夢想的任何數字」。

舒恩菲爾德認為，無論寇恩的財力有多雄厚，索托這筆合約金額令人瞠目結舌，他很年輕、風險比其他簽下超長合約的球員還低，「索托不是大谷翔平，在進入自由市場前的三個賽季，大谷平均每個賽季交出9.5的勝利貢獻值（WAR），而索托過去三個賽季平均的WAR則6.3，他並不像巔峰時期全能的貝茲（ Mookie Bett）、健康的楚奧特（Mike Trout），甚至不如小惠特（Bobby Witt Jr.）。」

「兩件事情可以同時成立：索托的加盟會讓大都會變更好，而他們可能也出付出過高的金額去簽他。」舒恩菲爾德說道。

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