少棒》大膽在冠軍戰去「磨」投手 台東縣2：1力克桃園市在威力盃稱王

台東縣奪下第12屆花蓮台彩威力盃冠軍。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕第12屆台彩威力盃全國少棒錦標賽今天舉行冠軍戰，台東縣大膽起用比賽經驗不足的左投黃品澤，再在比賽後段推出變化球較好的右投邱語恩，結果兩名投手聯手僅讓強敵桃園市敲出3支安打得1分，終場以2：1勝出，拿下隊史第4座威力盃冠軍和100萬元獎金。

黃品澤是今年與日職讀賣巨人簽約左投黃錦豪的弟弟，但因為他在小五的時候一度受傷、姿勢跑掉，因此比賽經驗相對不足。但台東縣領隊方穎豐昨天在跟教練團討論後做出結論，「我們希望用這個冠軍戰去磨出一個可用的好投手，因為這位選手曾經好過，就去讓他找回好的時候，輸贏讓全隊一起來掌控。」

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結果黃品澤今天不負期待，用71球投完4局只被敲出1支安打失1分，不但成為冠軍戰的勝投投手，也是本屆大會最有價值球員。方穎豐表示，黃品澤今天投得不錯，後來換投是因為他很明顯續航力下降，就換上變化球比較好的邱語恩上去，而邱語恩也有把場面控制住，「很明顯他的變化球優質性有出來，兩個投手在節奏變化上讓對手掌控有困難。」

至於為何敢在冠軍戰去「磨」投手？方穎豐則直言：「你要讓教練和孩子去成長，必須要大膽地在張力很高的比賽使用，才會磨出一個好的選手。曾有一篇報導就說，當你不讓這個孩子在張力大的比賽上去，他永遠不知道怎麼調整自己。」

由於威力盃冠軍獎金100萬、亞軍獎金50萬，方穎豐指出，「反正就差50萬元，有什麼關係！要讓小孩子明年打選拔賽，不能夠怕。」他還強調，孩子打球就不要用錢去想，要讓他們去享受這個比賽，教練則去觀察訓練的細節有沒有做到，其實都是成長的養分。

台東縣領隊方穎豐。（記者倪婉君攝）

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