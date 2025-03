MLB》洋基迷氣炸！索托250億天價約轉戰大都會 球迷燒球衣洩憤

索托。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕26歲強打索托(Juan Soto)今天確定以15年7.65億美元(約新台幣250億),加盟紐約大都會,沒有續留同城洋基隊。這讓許多條紋軍球迷非常難過,甚至有部分洋基球迷開始燒索托的22號球衣,來藉此洩憤。

洋基隊傳出也開出16年7.6億美元的合約,雖然總額只差500萬美元,但洋基給出的平均年薪4750萬美元,低於索托這份約的5100萬美元平均年薪。

索托是洋基隊去年季後與教士隊交易換來的強打。索托今年在洋基出賽157場,交出41轟、109分打點,打擊率2成88,選到129次保送,上壘率為4成19,長打率為5成69,整體攻擊指數為0.988。

有部分洋基球迷陸續在社群媒體X上PO出影片,大罵索托為了金錢而轉戰大都會,甚至有球迷燒索托的洋基隊球衣。

