晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基迷氣炸！索托250億天價約轉戰大都會 球迷燒球衣洩憤

2024/12/09 15:29

索托。（資料照，法新社）索托。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托（Juan Soto）今天確定以15年7.65億美元（約新台幣250億），加盟紐約大都會，沒有續留同城洋基隊。這讓許多條紋軍球迷非常難過，甚至有部分洋基球迷開始燒索托的22號球衣，來藉此洩憤。

洋基隊傳出也開出16年7.6億美元的合約，雖然總額只差500萬美元，但洋基給出的平均年薪4750萬美元，低於索托這份約的5100萬美元平均年薪。

索托是洋基隊去年季後與教士隊交易換來的強打。索托今年在洋基出賽157場，交出41轟、109分打點，打擊率2成88，選到129次保送，上壘率為4成19，長打率為5成69，整體攻擊指數為0.988。

有部分洋基球迷陸續在社群媒體X上PO出影片，大罵索托為了金錢而轉戰大都會，甚至有球迷燒索托的洋基隊球衣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中