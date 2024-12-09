MLB》洋基迷氣炸！索托250億天價約轉戰大都會 球迷燒球衣洩憤

索托。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托（Juan Soto）今天確定以15年7.65億美元（約新台幣250億），加盟紐約大都會，沒有續留同城洋基隊。這讓許多條紋軍球迷非常難過，甚至有部分洋基球迷開始燒索托的22號球衣，來藉此洩憤。

洋基隊傳出也開出16年7.6億美元的合約，雖然總額只差500萬美元，但洋基給出的平均年薪4750萬美元，低於索托這份約的5100萬美元平均年薪。

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索托是洋基隊去年季後與教士隊交易換來的強打。索托今年在洋基出賽157場，交出41轟、109分打點，打擊率2成88，選到129次保送，上壘率為4成19，長打率為5成69，整體攻擊指數為0.988。

有部分洋基球迷陸續在社群媒體X上PO出影片，大罵索托為了金錢而轉戰大都會，甚至有球迷燒索托的洋基隊球衣。

Yanks fans burning Soto jerseys when if they had more than a single brain cell, they would’ve been smart enough not to invest in what was always a short term player



Soto didn’t CHOOSE to ever be a Yankee, he was traded.



pic.twitter.com/iClfD7Eghc — Tyler （@WardyNYM） December 9, 2024

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