《職棒雜誌》熱銷破15萬本 蔡其昌：2天「限時不限量」通通買得到！

《職棒雜誌》12月號記錄台灣隊在世界12強棒球賽中奪冠過程。（擷取自蔡其昌/Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕中職官方雜誌《職業棒球》513期12月號推出台灣隊12強奪冠全紀錄，不僅包括台灣隊9場比賽逐場紀錄與圖輯、陳傑憲、張奕、林昱珉等人報導，還隨書附贈「12強冠軍紀念海報，5日一出立刻秒殺。聯盟會長蔡其昌今（9）日透露，銷售量已破15萬本，為讓所有球迷都能買到，決定推出為期2天的「限時不限量」預購，請大家把握機會。

蔡其昌在「Threads」發文表示，12月號的《職棒雜誌》銷售量突破15萬本，他們決定推出為期兩天的「限時不限量」預購，將會在各大網路書店上架，讓大家一次吃到飽，通通能買到，請大家再注意相關購買資訊。

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蔡其昌強調，這本雜誌將是今年過年返鄉最具代表性的伴手禮，走在路上閃閃發光，連路人都會投以羨慕的眼神，最後他還幽默地說，「會長決定用發雜誌取代發紅包了，會省不少錢」。

貼文曝光後吸引廣泛迴響，網友紛紛留言向蔡其昌致謝，「我已經跑了好幾家便利商店都沒買到，感謝會長」、「會長威武」、「裁判，可以有人當了會長，接了總機還可以當業務出來拼業績的嗎？」、「這本當中職聖經了」。

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