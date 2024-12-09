富邦U18青棒賽》以學長陳睦衡為目標 二刀流張乙安拚旅日

新北藍張乙安敲出三壘安打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕新北藍二刀流好手張乙安昨天先發擊敗神奈川，今天擔任中心打者第3棒，打出重要的三壘打。高二的張乙安以穀保家商學長陳睦衡為目標，希望將來挑戰日本職棒。

張乙安昨天先發5局失2分，拿下勝投，今天第3局率先上場擊出三壘打，帶動新北藍連得7分的大局。張乙安表示，今天只有三壘打這個打席打得不錯，之後兩次都沒有打好，還要有更穩定的表現。

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今年初還是高一的張乙安接下陳睦衡專任投手後的先發二壘手位置，木棒組高中聯賽以打擊率0.591贏得打擊王，並入選最佳二壘手，玉山盃青棒賽再度拿下二壘手獎。張乙安表示，希望能跟著陳睦衡的腳步成長，將來也能旅日。

張乙安表示，目前最快球速141公里，還有很大的進步空間，變化球則有滑球、變速球和指叉球，由於體重偏輕，上高中以來也一直在想辦法增重，希望打擊和投球都更有力量。

原本也是二刀流的陳睦衡高三選擇往投球發展，張乙安表示，對投球和打擊都一樣喜歡，現在還不知道要往那裡發展，至少高二這一年持續投球和打擊，看將來那一方面有比較好的表現再來決定。

今年有3名穀保投手和日職球隊簽下育成選手合約，張乙安表示，由於日本和台灣的環境、棒球文化都很接近，應該比較容易適應，因此也以日職為目標。

新北藍張乙安敲出三壘安打。（記者林正堃攝）

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