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少棒》很懂弟弟的「脾氣」！旅日左投黃錦豪到場加油 弟弟黃品澤助台東縣奪冠

2024/12/09 15:31

台東縣投手黃品澤（中）今天成為威力盃冠軍戰的勝利投手，賽後和旅日的大哥黃錦豪（右一），以及紅葉國小老師黃云伶合影。（記者倪婉君攝）台東縣投手黃品澤（中）今天成為威力盃冠軍戰的勝利投手，賽後和旅日的大哥黃錦豪（右一），以及紅葉國小老師黃云伶合影。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕今年和讀賣巨人簽約的19歲旅日左投黃錦豪今天現身威力盃冠軍戰場邊，為擔任台東縣先發投手的弟弟黃品澤加油，結果黃品澤用71球投完4局成為2：1擊敗桃園市奪冠的勝利投手及本屆大會MVP。

19歲的黃錦豪有三個弟弟，二弟黃義傑是平鎮青棒高三右投、三弟是就讀卑南國中左投黃銘恩，而黃品澤則是紅葉國小左投。黃家四兄弟都是這次威力盃台東縣領隊方穎豐帶過的學生，黃品澤今天看到大哥來加油也滿驚訝的，因為他不常來看自己的比賽。

被問及今天弟弟的投球表現，黃錦豪一開口就說：「脾氣吧，我覺得他有被影響到。」他認為黃品澤跟自己的二弟脾氣很像，都比較容易躁，還需要學習，「但我覺得他今天投得很好。」

黃品澤在冠軍戰結束後先接受冰敷治療，受訪時被問到覺得自己投得好不好時，他則回答：「投得不好，控球不準，心情有受到影響。」站在一旁的黃錦豪一副「你們看吧」的表情，相當了解弟弟的脾氣。

這是黃品澤第一次投冠軍戰，昨天被教練團告知後，晚上就睡得不太好，「緊張而且有點興奮。」但他今天仍確實做好自己的投球工作，4局只被敲出1支安打失1分並投出3次三振，而在換投後他轉任左外野手，5下跑壘時出現瑕疵被觸殺在三壘後回休息室自責落淚，在方穎豐的鼓勵後，都化為個人經驗和收穫。

黃品澤以大哥黃錦豪為偶像，也期許自己未來能夠旅日，而黃錦豪則預計明年1月7日赴東京先進行兩、三週訓練，2月1日再赴宮崎投入春訓開訓。

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