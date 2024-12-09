MLB》索托拿250億震撼離隊！官網分析洋基戰略、透露已有後手

索托離開洋基轉戰大都會。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲少年強打索托（Juan Soto）以15年7.65億美元（約新台幣250億）的史上最大合約轉戰同城球隊紐約大都會，大聯盟洋基記者霍克（Bryan Hoch）便撰文分析該則簽約對洋基隊的意義。

霍克提到，若索托留下，那他將能繼續與「法官」賈吉（Aaron Judge）擔任聯盟火力最強的雙人組，然而現在索托改披上橘藍色戰袍，加入今年僅差2勝就能挺進世界大賽的大都會，成為隊上最受矚目的巨星。

請繼續往下閱讀...

洋基本季靠著索托的加持，繼2009年後再次挺進世界大賽，但最終不敵道奇隊無緣奪冠，如今在自由市場上又不敵大都會痛失索托。霍克提到，由於最近幾天許多球隊都對索托展現出強大的興趣，讓洋基球團意識到不能夠在失去索托後束手無策，因此球團其實已經悄悄制定B計畫，鎖定兩大自由市場強投伯尼斯（Corbin Burnes）以及佛里德（Max Fried），2人現在預計將成為洋基自由市場上的頭號清單。

除了投手外，霍克也點名了一壘手阿隆索（Pete Aloso）或沃克（Christian Walker），外野手赫南德茲（Teoscar Hernández）或桑坦德（Anthony Santander），終結者史考特（Tanner Scott），甚至交易貝林傑（Cody Bellinger）。

霍克認為，目前洋基至少需要採購一壘手、另一位內野手（可能會是二壘手，除非奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）移防二壘），2名外野手，以及先發與後援的幫助，因此今年冬天條紋大軍總管凱許曼（Brian Cashman）恐怕還有得忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法