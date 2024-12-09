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棒球》天分藏不住！紅葉校長方穎豐談林昱珉：「少見的投球奇才」

2024/12/09 16:22

林昱珉。 （資料照，記者劉信德攝）林昱珉。 （資料照，記者劉信德攝）

〔記者倪婉君／花蓮報導〕紅葉國小校長方穎豐這次擔任威力盃台東縣的領隊，今天成功率隊奪冠後，他也分享自己會用成功選手的例子去鼓勵球員，像是他曾短暫帶過的林昱珉就是範例，不但從小就是少見的投球奇才，到球場後的投入及很有目標性，都可讓孩子們學習。

方穎豐回憶，2015年U12世界盃少棒在打選拔賽時，台東市代表隊就是由他組隊，而林昱珉就是其中成員，「他一來，我就發覺那個孩子的天分，是少見的投球奇才，雖然他小時候很瘦、看起來姿勢都不固定，可是他的球威和控制力，就是有到位。」

「林昱珉小時候就跟我講說，他會投四種變化球，而且都是跟他爸爸私下請教別人練的」，方穎豐當時就跟林昱珉說，「這次比賽，你就抓一顆你的武器球，後來我發覺他的武器球是他的直球。」結果在面對當年的強隊屏東隊時，方穎豐和教練團就決定派林昱珉去投，「他就在那場被選訓委員看見，後來被選進U12國家隊，所以孩子的機會和努力，教練也要從旁協助。」

方穎豐也用林昱珉這樣到球場就很投入，而且從小就會設定目標的例子去鼓勵選手，像是今天在威力盃冠軍戰後援2局無失分的主力邱語恩，「我就跟他講說，我看過條件的這些投手，你都比他們棒。」方穎豐還幫邱語恩設定目標，「他想打職棒，我就幫他設近程目標是明年爭取國手，讓孩子有一個目標後，就會去積極訓練和突破，而教練是要努力找方法去帶他的。」

台東縣投手邱語恩。（記者倪婉君攝）台東縣投手邱語恩。（記者倪婉君攝）

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