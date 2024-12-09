UBA》健行隊史首度7連勝離開義守 主帥劉孟竹仍點出球隊問題

健行科大教練劉孟竹。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕健行科大今在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段以78：67力退虎尾科大，在此階段以7連勝完美收尾，主帥劉孟竹仍點出球隊問題，直言團隊仍有必須修正之處。

健行過去兩次造訪義守大學體育館的第二階段都在6連勝後於最後一仗失守，本屆拒絕重演遺憾，首度帶著7連勝離開高雄，接下來將回到主場，在19日於健行科大開打的第三階段展開4連戰。

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健行今面對上季季軍虎科首節就取得雙位數優勢，帶著26：19的優勢進入次節，不過隨後被對手打出7：0的攻勢扳平，兩隊陷入拉鋸戰後，健行次節尾聲靠徐宏偉、劉丞勳在外圍開火再度拉開差距，並在易籃後擋住虎科反撲，與衛冕軍政治大學成為目前唯二不敗勁旅。

一哥劉丞勳外線10投5中，持續貢獻全隊最高21分，以場均23.1分暫居得分王，徐宏瑋拿下18分、7籃板，廖本謙挹注13分，曾睦軒貢獻10分、9籃板，虎科外籍生喬納森繳出20分、20籃板。

總教練劉孟竹指出，開局球隊打得順、馬上取得雙位數領先，次節的亂流可能是受到哨音影響，有點打亂節奏，「這也是我們要學習的部分，要提升抗壓性，才能在接下來的比賽走得更遠。」

雖然球隊豪取7連勝，但劉孟竹未見太多喜色，他認為，此役暴露不少球隊問題，在卡位籃板方面還需要加強，讓對手抓下太多進攻籃板，而有二次得分的機會，也凸顯防守端的問題，進攻端則是處理球不夠成熟、出手選擇不佳，都是必須修正之處。

健行科大連兩季屈居亞軍，本屆要力拚斬斷政大霸業，劉孟竹對於7連勝表示，並未設定要幾連勝，重要的是球員在場上確實執行賽前擬定的策略，「這樣贏球機率自然也會變高。」

健行科大徐宏瑋。（大專體總提供）

健行科大劉丞勳。（大專體總提供）

健行科大教練曾睦軒。（大專體總提供）

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