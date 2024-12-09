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NBA》超越傳奇後衛奇德 保羅登上NBA助攻榜第2名

2024/12/09 20:35

保羅成為NBA助攻榜上第二名。（資料照，今日美國）保羅成為NBA助攻榜上第二名。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕馬刺明星後衛保羅（Chris Paul）在今天對上鵜鶘的比賽中，成功將自己生涯的總助攻數推進至12099次，這讓他超越了現任獨行俠主帥奇德（Jason Kidd），成為NBA史上助攻榜的第2名。

今天保羅是在第二節時達成這項紀錄，當該節還剩下7分06秒時，保羅傳給左側的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，溫班亞瑪成功投進三分球，讓保羅拿到生涯第12092次助攻。

保羅過去曾獲得5個賽季的聯盟助攻王，本季至今場均仍能繳出8.5次助攻，位居聯盟第5，目前他在NBA助攻榜上僅次於生涯傳出15086次助攻的爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton），但在保羅已經39歲且還差將近3000次助攻的情況下，他未來成為NBA助攻王的機率並不大。

此外保羅在本賽季仍有一項可能達成的紀錄，目前保羅以2646次抄截位居史上第3，距離奇德的2684次還差38次，保羅本季場均能繳出1.4次的抄截，若他本季維持這樣的效率，且保持健康出賽的話，他有機會在這個球季再次超越基德，登上NBA抄截榜的第2名。

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