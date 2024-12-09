晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》「學會輸球才知道怎麼贏球」萬能苦澀7連敗 主帥吳奉晟樂觀看待

2024/12/09 18:27

萬能科大延長賽不敵中原大學。（大專體總提供）萬能科大延長賽不敵中原大學。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕萬能科大今在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段鏖戰至延長賽，以66：67不敵中原大學，在此階段吞下苦澀7連敗，無緣開胡。

萬能上季拿下公開男二級季軍成功重返一級，昨與地主義守大學之戰一度握有16分領先遭逆轉，今對決中原之戰，雙方在正規四節戰成59：59平手，中原靠劉佑煒倒數13秒抓到進攻籃板放進超前2分，以1分差收下此階段第2勝，也讓萬能與首勝擦肩而過。

陳維哲拿下中原大學最佳18分、另有10籃板，劉佑煒8分、14籃板，李承謙、高宏恩各有11分進帳，萬能方面，大四前鋒黃勇量攻下13分、11籃板，潘道為13分、5籃板，胡頌恩11分、8籃板，劉宥呈也有11分進帳。

連兩場都有機會贏球卻錯失勝利，萬能賽後士氣低迷，甚至也有球員落下男兒淚，總教練吳奉晟勉勵子弟兵，每一場比賽都是可貴的經驗，要記住現在輸球的感覺，「學會輸球，才知道怎麼贏球。」

吳奉晟表示，108學年度球隊在二級賽事時曾在義守大學不敵屏東科大，當時也是在延長賽飲恨，他將該役視為「失敗的起點」，汲取經驗後下學年在男二級奪冠，並在110學年度拿下一級第四名，締造隊史最佳成績。

吳奉晟指出，球員要感謝學長們上季為他們拚下一級的門票，才有在這個舞台學習的機會，他希望能將此仗視為第二個失敗的起點，不要因失利而氣餒，繼續備戰下階段的賽事。

萬能科大教練吳奉晟。（大專體總提供）萬能科大教練吳奉晟。（大專體總提供）

萬能科大隊長胡頌恩。（大專體總提供）萬能科大隊長胡頌恩。（大專體總提供）

萬能科大黃勇量。（大專體總提供）萬能科大黃勇量。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中