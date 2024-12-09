UBA》「學會輸球才知道怎麼贏球」萬能苦澀7連敗 主帥吳奉晟樂觀看待

萬能科大延長賽不敵中原大學。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／高雄報導〕萬能科大今在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段鏖戰至延長賽，以66：67不敵中原大學，在此階段吞下苦澀7連敗，無緣開胡。

萬能上季拿下公開男二級季軍成功重返一級，昨與地主義守大學之戰一度握有16分領先遭逆轉，今對決中原之戰，雙方在正規四節戰成59：59平手，中原靠劉佑煒倒數13秒抓到進攻籃板放進超前2分，以1分差收下此階段第2勝，也讓萬能與首勝擦肩而過。

請繼續往下閱讀...

陳維哲拿下中原大學最佳18分、另有10籃板，劉佑煒8分、14籃板，李承謙、高宏恩各有11分進帳，萬能方面，大四前鋒黃勇量攻下13分、11籃板，潘道為13分、5籃板，胡頌恩11分、8籃板，劉宥呈也有11分進帳。

連兩場都有機會贏球卻錯失勝利，萬能賽後士氣低迷，甚至也有球員落下男兒淚，總教練吳奉晟勉勵子弟兵，每一場比賽都是可貴的經驗，要記住現在輸球的感覺，「學會輸球，才知道怎麼贏球。」

吳奉晟表示，108學年度球隊在二級賽事時曾在義守大學不敵屏東科大，當時也是在延長賽飲恨，他將該役視為「失敗的起點」，汲取經驗後下學年在男二級奪冠，並在110學年度拿下一級第四名，締造隊史最佳成績。

吳奉晟指出，球員要感謝學長們上季為他們拚下一級的門票，才有在這個舞台學習的機會，他希望能將此仗視為第二個失敗的起點，不要因失利而氣餒，繼續備戰下階段的賽事。

萬能科大教練吳奉晟。（大專體總提供）

萬能科大隊長胡頌恩。（大專體總提供）

萬能科大黃勇量。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法