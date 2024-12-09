UBA》從HBL認識台灣籃球 萬能馬國前鋒羨慕台灣職籃環境

萬能科大前鋒黃勇量。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕萬能科大今在UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段鏖戰至延長賽，以66：67不敵中原大學，大四前鋒黃勇量攻下全隊最高13分、11籃板，來自馬來西亞的他跨海追尋籃球夢，本季在一級舞台還在適應領袖角色。

萬能今吞下苦澀一敗，賽後休息室士氣低迷，教頭吳奉晟勉勵完全隊後，黃勇量回到位置上用毛巾蓋住臉部，低著頭沉澱情緒，受訪時被問及「有哭嗎？」22歲的他難為情地笑說，「眼眶有泛淚。」

請繼續往下閱讀...

黃勇量15歲才接觸籃球，球隊也僅是社團性質，並非每天固定訓練，認識台灣籃球的契機則是高中籃球聯賽（HBL）以及UBA，印象最深刻的是107學年度林彥廷、高錦瑋聯手帶領能仁家商封王，培華獨中畢業後，他來台就讀萬能科大，踏上這個從前只能越洋看轉播的舞台。

萬能科大前鋒黃勇量。（大專體總提供）

黃勇量繼大二後再度征戰一級賽場，但這次身份已是必須帶領隊友的大四學長，他坦言，還在適應這個角色，「沒有帶隊的經驗，太焦急，知道學弟也都很想要贏，但好像找不到方向，教練有提醒我在場上情緒不要有太多起伏，先把事情做對再想怎麼帶隊友。」

畢業後是否繼續留在台灣，黃勇量坦言還不確定，也認為未來還有很多可能性，「跟教練討論過，如果保級，說不定就繼續升學待在球隊。」

馬來西亞籃球一哥陳俊宏近日加盟東亞超級聯賽澳門黑熊，成為該國史上首位以亞洲外援身份加入國外職業隊的球員，他曾坦言羨慕台灣籃球文化，黃勇量也有類似感受。

以黃勇量的條件，要進入台灣職籃並不容易，他也不排斥回到馬來西亞加入俱樂部，也透露已有教練向他招手。台灣職業籃球近年蓬勃發展，儘管合併與否暫時無解，兩聯盟合計共有11支球隊，提供很大的舞台。黃勇量不諱言，羨慕台灣球員更好的環境與機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法