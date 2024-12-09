UBA》曾是馬來西亞國手的叔叔驟逝 萬能科大麥芽強忍喪親之痛續戰

萬能科大麥芽。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／高雄報導〕萬能科大本屆兩位外籍生都來自馬來西亞，除大四前鋒黃勇量外，還有大一生力軍、高中就來台就讀永平工商的190公分中鋒麥芽（Jeremiah）。

現年20歲的麥芽中文流利，17歲來台就讀永平工商，畢業後來到萬能延續籃球路，被問起這條路的啟蒙，他意外透露自己視為第二個父親的叔叔近日驟逝，不過因近期UBA的賽事無法立即回國奔喪。

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麥芽表示，雙親離異多年，成長過程中父親的角色由沒有結婚的叔叔接下，而他的運動細胞其來有自，叔叔也打籃球，還曾經入選過馬來西亞國家隊，母親則是田徑選手出身，妹妹也曾來台加入普門中學籃球隊，不過後來返國陪伴母親，沒有繼續留在台灣。

麥芽透露，上週三在進行國立體大之戰的賽前會議時，接到母親的電話得知叔叔突然過世，已經三年沒回家的他聽聞消息後震驚又難過，畢竟沒有叔叔，可能也不會在7歲那年愛上籃球。

麥芽在預賽第二階段出賽4場，場均2.5分、3.5籃板，被問及對麥芽的期待，萬能主帥吳奉晟說，對所有的球員的期待都一樣，「認真唸書、好好打球，最重要的是態度，要遵守紀律。」吳奉晟透露，本學年度陣中有6名選手因紀律問題退隊。

萬能科大麥芽。（大專體總提供）

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