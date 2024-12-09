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MLB》為何能拿超越大谷的7.65億美元？ 專家解釋索托到底有多神

2024/12/09 20:52

索托與大都會簽下15年7.65億美元的史上最大合約。（圖片取自ESPN X）索托與大都會簽下15年7.65億美元的史上最大合約。（圖片取自ESPN X）

〔體育中心/綜合報導〕年僅26歲的強打少年索托（Juan Soto），在今天確定以15年7.65億美元（約新台幣250億）加盟紐約大都會，數據專家皮特耶羅（Mike Petriello）在大聯盟官網撰文，解釋索托在場上的表現有多驚人，以及為何他值得這張合約。

皮特耶羅表示，先撇開金錢不說，在索托身上耗費的錢大概就是巨人簽下阿德梅斯（Willy Adames）的4.2倍，這樣看起來似乎就沒有那麼誇張。

談到索托在球場上的表現，皮特耶羅認為他幾乎就是一位準名人堂選手，生涯有很高的機率達成500轟壯舉，在歷史上，從來沒有任何一位球員能夠在25歲賽季打完後累積如此多保送（769次），這讓他成為一位無與倫比的年輕/速度/耐心的綜合體，索托在25歲前的年代調整上壘率（era-adjusted OBP）位居史上第三，僅次「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）與「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）。

皮特耶羅指出，很難用文字來形容索托在打擊上的宰制力，他列舉三個數據，分別是強擊球率（Hard hit rate）、追打率（chase rate）以及棒速（bat speed），索托排在聯盟PR99、PR98、PR94，意味著索托不僅出棒速度快，還很少去追打壞球，而他打到的球更是比所有人都要來得強勁。

索托對大都會來說不僅是馬提（Starling Marte）的升級，他還是一名相當年輕的世代級打者，他比運動家布雷戴（JJ Bleday），今年還是新秀的巨人費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）都要年輕。

在防守面上，皮特耶羅提到，索托不是個好的防守者，扣除他今年意外擠進金手套決選名單當中，今年他的OAA（出局製造值）是-5，多少也證明了他在防守端上的缺陷，但皮特耶羅認為，他的防守並不會像史瓦伯（Kyle Schwarber）那樣糟糕，在本張合約的前5年，索托或許就是個堪用的防守者，而後期他有可能轉往一壘或者指定打擊，但光是索托在打擊區上的貢獻，可能就會讓大都會多拿7勝。皮特耶羅認為，對一位未來可能成為歷史前十的打者時，批評他的防守似乎有點搞錯重點。

最後皮特耶羅提到了160這個數字，是索托目前生涯的標準化攻擊指數（OPS+），在歷史上至少累積3000打席的25歲球員當中排名第8，前7人分別是柯布（Ty Cobb）、曼托（Mickey Mantle）、楚奧特（Mike Trout）、福克斯（Jimmie Foxx）、普侯斯（Albert Pujols）、史畢克（Tris Speaker）以及洪斯比（Rogers Hornsby），這些球員要不是名人堂，就是準名人堂球員，其中唯一現役球員楚奧特，其累積的成就早已被美媒認定為「現役名人堂球星」。

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