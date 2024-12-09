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冬盟》例行賽最後的「台灣內戰」 海洋隊3投手合力完封山林隊

2024/12/09 21:28

陳宇宏。（資料照，記者廖耀東攝）陳宇宏。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕冬季聯盟台灣山林和台灣海洋隊，今天在斗六球場是本季雙方例行賽最後一場交手。賽前，台灣山林隊位居第3名，台灣海洋隊則居第4名。海洋隊先發投手黃子豪4局、中繼的陳宇宏4局，加上最後1局林旺熙，3人合力幫助球隊6:0贏球。

台灣海洋隊首局首位打者林莛淯率先敲安，該半局靠著林澤彬高飛犧牲打，台灣海洋隊先馳得點。3局上，林岳谷適時二壘安打，海洋隊再拿1分，球隊前2分打點都是來自富邦悍將選手。

山林隊直到3局下2出局才由林志綱擊出團隊首安，但搶攻二壘時遭觸殺，該半局反而結束。4局上，李展毅和冉承霖敲安後，紀慶然的高飛犧牲打幫助海洋隊又得1分。

6上，賴知頎投球任內，冉承霖和紀慶然接連敲安，陳愷佑的滾地球雖造成夾殺，但出局前三壘跑者回本壘得分。

7局上，山林隊洪敏暘投球，陳愷佑敲安、林莛淯保送後，林澤彬滾地球，張士綸傳本壘出現失誤，顏郁軒落點巧妙的安打，也帶1打點。海洋隊下勾投手陳宇宏7局下遭遇危機，1出局滿壘狀況下，右外野手紀慶然接殺陳統恩飛球後長傳本壘助殺，海洋隊力保不失分。

9局上2出局一二壘有人，山林隊換投為鄭鈞仁，海洋隊換上拿莫．伊漾代打，鄭鈞仁投出保送，冉承霖飛球出局。

海洋隊黃子豪先發4局送出4次三振，僅被擊出2安打，接手的陳宇宏壓制4局，也僅被擊出2安打，林旺熙1局1次三振、1安打，3人合力交出無失分好投。單場MVP是中繼4局的陳宇宏，他目前冬盟2場出賽，合計6局無失分。

稍早下午場比賽，日本社會人10:4擊敗日職紅隊，社會人目前10勝1敗2和，仍居冬盟榜首，日職紅3勝10敗1和暫居墊底，海洋隊因同日贏球，勝差領先日職紅達2場。

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