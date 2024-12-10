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MLB》道奇只能給索托6億！ 美媒透露山本由伸爭奪戰內幕

2024/12/10 07:04

索托即將加盟大都會。（資料照）索托即將加盟大都會。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天才強打索托（Juan Soto）爭奪戰，最終由大都會捧上15年7.65億美元（約新台幣250億）的創紀錄天價鉅約成功得手，《The Athletic》也透露道奇並非參與到最後競價的球隊。

根據羅森索（Ken Rosenthal）報導透露，儘管大都會老闆寇恩（Steve Cohen）以想要什麼就要得到手的名聲著稱，但在去年冬天的山本由伸爭奪戰當中，山本由伸的經紀人向寇恩表達「夠了」的訊息，因為山本由伸想要效力於道奇，並對12年3.25億美元的報價感到滿意，即使寇恩暗示他們會開出更高的報價。

MLB》道奇只能給索托6億！ 美媒透露山本由伸爭奪戰內幕儘管大都會能提供更多的錢，但山本由伸依舊選擇加盟道奇。（資料照）

不過，到今年的索托爭奪戰，寇恩就沒有遇到這個問題，同時他也沒有設定索托的合約金額上限，而據傳道奇隊在索托爭奪戰中，上限只到6億美元。

索托爭奪戰進入最後階段的球隊只有洋基與大都會，索托的經紀人波拉斯（Scott Boras）先向洋基傳達報價被超過的訊息，後續洋基便將報價從15年7.125億美元，提高到16年7.6億美元，但最終這個金額依舊不夠，索托選擇轉戰大都會。

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