網球》莎巴蓮卡首獲WTA最佳球員 謝淑薇仍無緣年度雙打

白俄羅斯球后莎巴蓮卡。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年賽季結束，WTA宣布球員年度獎項名單，白俄羅斯球后莎巴蓮卡 （Aryna Sabalenka）職業生涯首度獲選為「年度最佳球員」；至於我國謝淑薇依舊無緣「年度雙打組合」，而是被義大利搭檔艾拉妮（Sara Errani）／保莉妮（Jasmine Paolini）拿下。

球員年度獎項由國際網球媒體投票選出， 26歲的莎巴蓮卡今年七度勇闖決賽，贏得包括雙料大滿貫在內的四座冠軍，即澳洲公開賽二連霸，以及首次捧起美國公開賽桂冠。8至10月期間取得16連勝的莎巴蓮卡，10月重返世界球后寶座，並順勢以年終第一結束賽季，最終更力退波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、美國高芙（Coco Gauff）、保莉妮（Jasmine Paolini）、中國鄭欽文等入圍者，獲得「年度最佳球員」肯定。

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至於謝淑薇與比利時老搭檔梅騰絲（Elise Mertens）入圍「年度雙打組合」，也是小薇自2013年、2014年、2019年、2020年、2021年和2024年，生涯第6度獲得提名，可惜未能得獎。至於艾拉妮／保莉妮今年打下羅馬、北京及林茨女雙冠軍，雖然法國公開賽首闖大滿貫壓軸屈居亞軍，隨後在同樣羅蘭加洛斯進行的巴黎奧運贏得女雙金牌。

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