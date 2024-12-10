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MLB》道奇可能留不住「西語老師」了？ 美媒曝雙方談判陷分歧

2024/12/10 07:52

T.赫南德茲（右）、大谷翔平（左）。（資料照，美聯社）T.赫南德茲（右）、大谷翔平（左）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年奪冠的洛杉磯道奇在休賽季努力續留奪冠主力，根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）指出，道奇目前與外野強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的談約陷入困境，雙方談判約數週，仍無法縮小分歧。

道奇昨天以1年1700萬美元（約新台幣5.5億元）網羅明星外野手康佛托（Michael Conforto）。這位31歲的外野手今年在巨人隊交出20轟、66分打點，打擊率2成37的表現。

岡薩雷茲撰文提到，根據消息人士透露，道奇隊過去數週一直與T.赫南德茲談判，但未能縮小雙方的分歧。如果道奇沒有留住T.赫南德茲，洋基、紅襪都將積極追求他。

道奇季後以5年7400萬美元續留韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）後，加上補進康佛托，球隊陣中還有大物外野手帕赫斯（Andy Pages），預計將會是道奇新賽季的外野陣容。道奇球星貝茲（Mookie Betts）有可能再回到內野中線，但艾德曼也可能去擔任游擊手角色，這將取決於道奇隊在休賽季的補強結果。

現年32歲的T.赫南德茲今年1月以1年2350萬美元合約加盟道奇，整季出賽154場，交出33轟寫生涯單季新高，貢獻99分打點，打擊率2成72，整體攻擊指數為0.840。

T.赫南德茲今年在季後賽貢獻3轟、12分打點、打擊率2成50的成績，最後幫助道奇摘得隊史第8座世界大賽冠軍；此外，T.赫南德茲也被稱為是日本巨星大谷翔平的「西語老師」。

T.赫南德茲。（資料照，法新社）T.赫南德茲。（資料照，法新社）

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