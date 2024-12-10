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MLB》坦言競標索托超出舒適範圍 洋基總管：不會像醉漢水手亂花錢

2024/12/10 09:26

索托。（資料照，美聯社）索托。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲明星強打索托（Juan Soto）爭奪戰，大都會最後開出15年7.65億美元天價合約搶下，而洋基未能留住這位強打。洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，球隊會積極做補強，但不會像醉漢水手那樣亂花錢。

洋基雖然也開出16年7.6億美元的大約，雖然總額與大都會只差500萬美元，但洋基給出的平均年薪4750萬美元，低於索托這份約的5100萬美元平均年薪。

索托是洋基隊去年季後與教士隊交易換來的好手，索托整季交出41轟、109分打點，打擊率2成88，選到129次保送，上壘率高達4成19，長打率5成69，整體攻擊指數為0.988。索托也幫助洋基自2009年後闖進世界大賽，最後洋基在世界大賽以1比4不敵道奇。

根據洋基官網記者霍克（Bryan Hoch）報導，凱許曼坦言，洋基隊在競標索托時，「超出我們的舒適範圍」，他也祝賀大都會能成功簽下這名選手。凱許曼也提到洋基隊休賽季的計畫，「解決問題的方法有很多種。」

凱許曼表示，明白索托可能只會在洋基隊待一年就離開，「這筆交易我們不後悔，他對我們產生巨大的影響，我只是很遺憾球隊在世界大賽失利。」

凱許曼也提到，洋基隊在休賽季還有很多事情要做，而且會非常積極，「但我們不會變成喝醉的水手。」

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凱許曼。（資料照，美聯社）凱許曼。（資料照，美聯社）

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