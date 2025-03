MLB》坦言競標索托超出舒適範圍 洋基總管：不會像醉漢水手亂花錢

索托。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕26歲明星強打索托(Juan Soto)爭奪戰,大都會最後開出15年7.65億美元天價合約搶下,而洋基未能留住這位強打。洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)表示,球隊會積極做補強,但不會像醉漢水手那樣亂花錢。

洋基雖然也開出16年7.6億美元的大約,雖然總額與大都會只差500萬美元,但洋基給出的平均年薪4750萬美元,低於索托這份約的5100萬美元平均年薪。

索托是洋基隊去年季後與教士隊交易換來的好手,索托整季交出41轟、109分打點,打擊率2成88,選到129次保送,上壘率高達4成19,長打率5成69,整體攻擊指數為0.988。索托也幫助洋基自2009年後闖進世界大賽,最後洋基在世界大賽以1比4不敵道奇。

根據洋基官網記者霍克(Bryan Hoch)報導,凱許曼坦言,洋基隊在競標索托時,「超出我們的舒適範圍」,他也祝賀大都會能成功簽下這名選手。凱許曼也提到洋基隊休賽季的計畫,「解決問題的方法有很多種。」

凱許曼表示,明白索托可能只會在洋基隊待一年就離開,「這筆交易我們不後悔,他對我們產生巨大的影響,我只是很遺憾球隊在世界大賽失利。」

凱許曼也提到,洋基隊在休賽季還有很多事情要做,而且會非常積極,「但我們不會變成喝醉的水手。」

