MLB》佐佐木朗希爭奪戰正式開跑 教士全力搶人、總教練談球隊優勢

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德火球男「令和怪物」佐佐木朗希，季後將透過入札制度挑戰大聯盟。羅德隊正式宣布佐佐木朗希的入札程序從今天正式開始，截止時間將到明年美東時間1月23日下午5點。

現年23歲的佐佐木朗希目前按照規定，只能和美職球團簽小聯盟合約。羅德隊將獲得佐佐木朗希的簽約金25％作為入札金。外界推估，佐佐木朗希預計會在明年國際自由球員簽約期的1月15日開始之後，才會和美職球隊簽約。

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教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）在美國時間週一上「MLB Network Radio」節目中表示，「我們應該是（佐佐木）合法競爭者之一，我們完全預期自己會是競爭的核心，並且最終讓佐佐木成為教士隊的一員。」

教士隊陣中有38歲的日籍老將達比修有，以及後援左投松井裕樹。席爾特指出，教士隊與亞洲市場的緊密聯繫，讓他認為教士隊在佐佐木的爭奪戰中處於有利位置。

達比修有。（資料照，法新社）

席爾特提到，教士總管裴勒（A.J. Preller）做了出色的工作，球隊有達比修有、松井裕樹、以及南韓籍游擊手金河成等，「我們是一支多元文化的球隊。」

席爾特指出，裴勒會說日語，幾年前為了招募日本巨星大谷翔平而去學日語，球隊還有日本名將野茂英雄（目前為教士隊顧問），「這些都能幫助我們拉近與佐佐木的距離，並促成這件事。我知道我們會全力以赴，盡一切努力讓這事成真，我們非常樂觀。」

佐佐木朗希爭奪戰中，除了教士隊外，道奇也被認為是最有力的競爭球隊之一。道奇陣中不但有大谷翔平、日籍強投山本由伸，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）也是出生於日本的教練。

佐佐木朗希是2019年羅德第一指名的強投，本季先發18場，交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振。佐佐木今年兩度因右手臂不適遭降二軍。進入職業賽場5年來，佐佐木朗希生涯在一軍共4個賽季，都沒有達成單季規定局數。

教士隊總教練席爾特。（資料照，法新社）

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