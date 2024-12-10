MLB》費城人補強牛棚 1年短約簽生涯105次SV的明星後援羅馬諾

羅馬諾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾經兩度入選明星賽的藍鳥明星後援投手羅馬諾（Jordan Romano），今年季後成為自由球員。根據《ESPN》報導，費城人隊今天以1年短約網羅這位31歲好手，盼能填補牛棚戰力，羅馬諾待體檢通過後就會加盟費城。

羅馬諾曾經是球界最好的終結者之一，前兩年各拿36次救援成功，先前4個賽季中，合計投200.2局賞251次三振，僅丟75次保送，這段時間的防禦率為2.29。

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不過，羅馬諾今年受到傷勢困擾，也接受右手肘關節鏡手術。羅馬諾整季只有15場出賽，拿到1勝2敗、防禦率6.59，有8次救援成功，共投13.2局賞13次三振，被打擊率為2成86，每局被上壘率為1.46。羅馬諾生涯在藍鳥隊6個賽季，累積105次救援成功。

由於費城人後援主力霍夫曼（Jeff Hoffman）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）都在季後成為自由球員，如今羅馬諾加入費城人後，費城牛棚群還有明星左投史壯姆（Matt Strahm）、柯克林（Orion Kerkering）、左投阿瓦拉多（Jose Alvarado）、G.索托（Gregory Soto）等好手。

費城人今年在例行賽打出95勝67敗的成績在國聯東區封王，卻在國聯分區系列賽敗給大都會淘汰出局，牛棚在季後賽崩盤是費城人輸球的主因之一。

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