MLB》失去索托的洋基計畫讓賈吉回右外野 大物「火星人」扛中外野

〔體育中心/綜合報導〕26歲明星強打索托(Juan Soto)以15年7.65億美元天價約轉戰大都會,失去索托的洋基隊也將持續做補強。洋基總經理凱許曼(Brian Cashman)表示,計畫讓「法官」賈吉(Aaron Judge)回到右外野,並嘗試讓21歲外野大物「火星人」多明格茲(Jasson Dominguez)鎮守中外野。

洋基官網報導,凱許曼受訪表示,「我們並不害怕像先前讓賈吉去守中外野,但我認為他守右外野更合理。」凱許曼提到,「這能為Jasson騰出明確的路徑,我們顯然相信他擁有非常高的上限,而且他很健康。」

多明格茲近年曾接受手肘韌帶置換手術(Tommy John,TJ手術)、以及遇到腹斜肌拉傷等傷勢,今年在大聯盟出賽18場,有2轟、4分打點,打擊率1成79的成績。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示,相信多明格茲準備好成為一名大聯盟的先發中外野手,他很年輕,但經驗也非常不足,「所以我們得看看結果會是如何。」

洋基的陣容中還有金手套外野手葛里遜(Trent Grisham),原本的外野手維杜戈(Alex Verdugo)預計不會回到條紋軍。

