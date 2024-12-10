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MLB》去年休賽季談大谷傳遭訓斥 道奇教頭今婉拒談佐佐木朗希

2024/12/10 11:06

道奇總教練羅伯斯。（今日美國）道奇總教練羅伯斯。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天正式啟動入札程序，挑戰大聯盟舞台，截止時間將到明年美東時間1月23日下午5點。目前大聯盟球隊在德州舉行冬季會議，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪時婉拒回答有關佐佐木朗希的問題。

大谷翔平去年季後投入自由市場後，由於大谷陣營不希望球隊洩漏會面過程，但羅伯斯曾在受訪時說已經和大谷團隊見面、還透露細節，據傳道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）相當驚訝，當時傳出羅伯斯遭球團高層訓斥。大谷最後仍以10年7億美元大約加盟道奇隊。

羅伯斯今天被問到佐佐木朗希的話題時，僅回答說知道他開始啟用入札程序，並說他非常具有天賦，其他問題都婉拒回答。

至於為何道奇隊是日本選手想去的一個理想球隊，羅伯斯認為，道奇隊的工作人員、小聯盟工作人員、防護員、高層人員、棒球營運部門等等，都有會講日語的人員，而且球隊和日本的關係非常好。

羅伯斯也說，洛杉磯有小東京，有很多日本人的社區，氣候上接近東京或是日本的西岸，而不是北海道或日本北方，這一點也有助於吸引日本選手。

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