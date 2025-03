NBA》落地大翻船！ 暴龍一哥痛喊：感覺不到腳了（影音）

巴恩斯(4號)腳踝扭傷退場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天主場對上尼克,最終以108比113落敗,雪上加霜的是,陣中一哥巴恩斯(Scottie Barnes)在比賽中扭傷右腳踝,倒在地上大喊「感覺不到自己腳了」。

事情發生在第三節,當時巴恩斯試圖從後面封阻湯斯出手,落地時不慎踩到湯斯扭傷右腳踝。受傷後巴恩斯抱著右腳踝倒地不起,痛苦大喊:「我感覺不到我的腳了!」最終在隊友攙扶下才得以離場。

此戰巴恩斯打了23分鐘,留下15分5籃板的成績。賽後暴龍總教練賈柯維奇(Darko Rajakovic)證實,巴恩斯是扭傷腳踝,初步X光結果為陰性,明天會再觀察傷勢狀況。

本季巴恩斯多災多難,季初才因為被金塊球星約基奇(Nikola Jokic)打到臉部,造成眼眶骨折而休養了一陣子。

此戰尼克、暴龍打到比賽尾端才分勝負,湯斯在最後36秒連拿關鍵5分,將領先拉開到兩個球的距離,幫助尼克取勝。尼克先發5人全數得分上雙,關鍵英雄湯斯攻下全隊最高24分,並抓下15個籃板,一哥布朗森(Jalen Brunson)有20分11助攻。

暴龍方面,巴瑞特(RJ Barrett)出戰37分鐘拿下全場最高30分,博爾特(Jakob Poeltl)10分12籃板,華特(Ja'Kobe Walter)替補出賽攻下球隊次高19分。

