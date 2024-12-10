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體育 籃球 NBA

NBA》落地大翻船！ 暴龍一哥痛喊：感覺不到腳了（影音）

2024/12/10 11:52

巴恩斯（4號）腳踝扭傷退場。（美聯社）巴恩斯（4號）腳踝扭傷退場。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天主場對上尼克，最終以108比113落敗，雪上加霜的是，陣中一哥巴恩斯（Scottie Barnes）在比賽中扭傷右腳踝，倒在地上大喊「感覺不到自己腳了」。

事情發生在第三節，當時巴恩斯試圖從後面封阻湯斯出手，落地時不慎踩到湯斯扭傷右腳踝。受傷後巴恩斯抱著右腳踝倒地不起，痛苦大喊：「我感覺不到我的腳了！」最終在隊友攙扶下才得以離場。

此戰巴恩斯打了23分鐘，留下15分5籃板的成績。賽後暴龍總教練賈柯維奇（Darko Rajakovic）證實，巴恩斯是扭傷腳踝，初步X光結果為陰性，明天會再觀察傷勢狀況。

本季巴恩斯多災多難，季初才因為被金塊球星約基奇（Nikola Jokic）打到臉部，造成眼眶骨折而休養了一陣子。

此戰尼克、暴龍打到比賽尾端才分勝負，湯斯在最後36秒連拿關鍵5分，將領先拉開到兩個球的距離，幫助尼克取勝。尼克先發5人全數得分上雙，關鍵英雄湯斯攻下全隊最高24分，並抓下15個籃板，一哥布朗森（Jalen Brunson）有20分11助攻。

暴龍方面，巴瑞特（RJ Barrett）出戰37分鐘拿下全場最高30分，博爾特（Jakob Poeltl）10分12籃板，華特（Ja'Kobe Walter）替補出賽攻下球隊次高19分。

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