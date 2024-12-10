MLB》爭奪索托失利的洋基 傳對10屆金手套強打艾倫納多有興趣

艾倫納多。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基爭奪26歲強打索托（Juan Soto）失利後，表明會積極做補強。傳出條紋軍有意找來紅雀明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）。

根據《The Athletic》記者Katie Woo報導，紅雀棒球事務總裁莫茲里爾克（John Mozeliak）今在冬季會議提到，球隊將嘗試交易艾倫納多。

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據傳洋基是對艾倫納多有興趣的球隊之一，但不清楚艾倫納多是否會放棄不可交易條款，讓他前往布朗克斯。

艾倫納多是在2019年與紅雀簽下8年2.6億美元合約，目前與紅雀球團還有3年合約。艾倫納多在2025年的薪水是3200萬美元，2026年的年薪為2700萬美元，2027年則是1500萬美元薪水。

艾倫納多今年出賽152場，交出16轟、71分打點，打擊率2成72，整體攻擊指數為0.719是自2013年菜鳥賽季後最差。艾倫納多曾奪得10屆國聯三壘手金手套。

紐約媒體《SNY》分析，如果艾倫納多來到洋基，可讓奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）移防二壘或是守中外野，或是讓奇澤姆改守游擊，沃爾普（Anthony Volpe）則移防二壘。

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