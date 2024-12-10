MLB》索托7.65億美元鉅約震撼棒壇 7500萬簽約金讓他隊教頭傻眼

索托。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕26歲強打索托（Juan Soto）以15年7.65億美元天價合約（約新台幣250億元）加盟紐約大都會，待體檢通過後生效，將寫下職業運動史上最貴合約。洋基總教練布恩（Aaron Boone）還傳一個表情符號，給曾經是洋基教練團的大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza），恭賀對方拿到索托。

《美聯社》報導，看到索托的超級大約，讓巨人隊棒球事務總裁波西（Buster Posey）直呼，「我第一個想到的是，到他退休的時候，我的大兒子都28歲的，這真的讓我從另一個角度看這件情。」

請繼續往下閱讀...

洋基教頭布恩。（資料照，法新社）

大聯盟目前在德州達拉斯進行冬季會議，布恩搭機到達拉斯的時候，才得知索托的決定，「就在飛機輪胎碰到地面的瞬間，我的手機就收到通知，說他（索托）與大都會簽約。」布恩回憶道。

布恩還傳一個表情符號給門多薩，但門多薩卻一時不明白布恩的意思，「我又回他一個表情符號。」門多薩說。

大都會教頭門多薩。（今日美國）

索托這份15年7.65億美元天價合約中，包含7500萬美元的簽約金，若索托沒有在2029年賽季後跳脫合約，這份合約的總額估計可達到8.05億美元。

「當我看到簽約金的時候，我很震驚，天啊。」守護者教頭法蘭柯納（Terry Francona）表示，「我認為這讓事情變得更難了，我當然不會責怪那些有能力這樣做的球隊，他們沒有違反規則。我們必須做出明智的決定，不能因為錯誤而超支，所以我們必須限制這些錯誤。」

大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）狂撒大錢的動作，近兩年都是棒球界花費最多的球隊，這讓其他一些球隊很擔心。門多薩說，「我們要想贏球，而我們的老闆願意不惜一切代價。」

守護者教頭法蘭柯納。（今日美國）

「我們必須要有創造性，需要在球隊名單上放進最好的26名選手，或者是最好的40人選守，而不是只關注一、兩人。」皇家教頭奎特拉羅（Matt Quatraro）表示，「我仍然認為，到頭來你有機會和那些傢伙競爭，索托每晚有4到5次的打擊機會，但我們可以透過完整的26人名單來應對。」

索托曾幫助國民隊在2019年奪得世界大賽冠軍，他在2022年拒絕球團開出的15年4.4億美元大約，索托之後被交易至教士，今年則被交易至洋基，如今獲得大都會開出的15年7.65億美元天價合約。

「我可以做在這並說，我是唯一和他贏得一座世界大賽冠軍的教練。」國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法