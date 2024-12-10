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TPBL》墊底攻城獅簽新洋將「敢搏」張樹人：相信他能帶來正向改變

2024/12/10 12:13

敢搏加入攻城獅。（攻城獅提供）敢搏加入攻城獅。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL排名墊底的新竹攻城獅，今宣布簽下208公分的長人敢搏（Julian Gamble），預計最快本週登場，希望新戰力到來，能終止近期的4連敗低潮，

敢搏現年35歲，場上位置為中鋒，他將披上45號戰袍。敢搏近幾年皆征戰於歐洲職籃聯賽，包含德國籃球甲級聯賽、西班牙籃球甲級聯賽、法國籃球甲級聯賽與義大利籃球甲級聯賽。

敢搏上賽季效力於義大利籃球甲級聯賽，場均貢獻7.4分3.9籃板，投籃命中率達61％。總經理張樹人表示：「敢搏是位球風扎實的禁區好手，除此之外，他也具備一定的團隊意識，而且過去在歐洲職籃的經驗豐富，我們相信他能為團隊帶來正向的改變。」

敢搏於上週抵達台灣，已於近日投入攻城獅團隊訓練，最快將於本週客場賽事登場。談到自己的球風，敢搏說：「雖然我以籃下的力量著稱，但我會盡全力展現更多元的技術，期待能透過攻防兩端的表現，並以身作則為球隊注入全新能量。」

由於他在場上積極衝搶的球風，攻城獅特別為他取了「敢搏」為中文名字，期待未來他能在場上為攻城獅帶來滿滿的衝勁。對此敢搏表示：「我非常喜歡這個名字，在我職業生涯的各站，都會有一些綽號跟隨著我，我也都以此為榮，我會證明球團為我取的名字是名符其實的，也很期待趕快與獅紫軍們見面，希望他們未來能為我取更多綽號。」

近期吞4連敗的攻城獅以2勝6負敬陪末座，本週五晚上7點要前往台中洲際迷你蛋對上福爾摩沙夢想家。

敢搏加入攻城獅。（攻城獅提供）敢搏加入攻城獅。（攻城獅提供）

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