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舉重》新竹縣選手陳冠伶世錦賽奪銀 放眼洛杉磯奧運

2024/12/10 14:00

新竹縣19歲舉重好手陳冠伶（左3）昨天凌晨在2024世界舉重錦標賽上克服生理狀況，以抓舉93公斤、挺舉118公斤拿下2銅，最終總和211公斤摘下銀牌。（圖由陳冠伶提供）新竹縣19歲舉重好手陳冠伶（左3）昨天凌晨在2024世界舉重錦標賽上克服生理狀況，以抓舉93公斤、挺舉118公斤拿下2銅，最終總和211公斤摘下銀牌。（圖由陳冠伶提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣19歲舉重好手陳冠伶9日凌晨在2024世界舉重錦標賽上克服生理狀況，以抓舉93公斤、挺舉118公斤拿下2銅，最終總和211公斤摘下銀牌，縣府表示她瞄準爭取在下週四（19日）亞青賽上拚連霸，並放眼4年後的洛杉磯奧運，要為新竹縣、為台灣爭光。

縣府教育局長楊郡慈說，陳冠伶國二才從籃球改練舉重，不管是協調、爆發力都很好，國三首次參加全中運就奪金，今年更代表新竹縣在國際賽上大放異彩，接連在亞洲舉重錦標賽、世錦賽連掃3金入袋，其進步速度明顯比其他選手來得快，是難得一見的傑出選手。

新竹縣舉重委員會總幹事侯維杰、也是陳冠伶的指導教練，他說，面對明年6月起國際舉重總會將實施新量級，未來世錦賽將無女子55公斤級，她將從53公斤、58公斤級別擇一出賽，而這個決定必須等2028洛杉磯奧運舉重參賽量級出爐後才會做出。

如果是58公斤級別，對陳冠伶來說是全面提升的機會，目前先拚亞青賽連霸，並爭取打破亞洲青年紀錄，所以接下來4年相當關鍵，最終目標就是前進奧運。#

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