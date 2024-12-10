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日職》現役球員選秀會13人換東家 羅德前一指大物轉戰西武

2024/12/10 15:14

平澤大河。（資料照，記者林正堃攝）平澤大河。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職昨天舉辦第三屆的「現役球員選秀會」，共有13人轉隊，其中千葉羅德昔日第一指名好手平澤大河，被西武獅隊選中。

平澤大河是來自仙台育英學園高等學校的好投，2015年曾入選U18世界盃日本代表隊，獲得最佳游擊手的殊榮。平澤大河在2015年選秀會獲得羅德第一指名入團。

不過，進入職業賽場後，平澤大河始終沒有打出亮眼成績，只有在2018年單季出賽112場，今年整季未上到一軍，他本季在二軍出賽96場，交出2轟、19分打點，打擊率為2成16。平澤大河生涯在一軍6個賽季合計出賽306場，累積10轟、平均打擊率僅1成90。

西武獅今年狂吞91敗、勝率僅3成50，團隊打擊率2成12是全職最慘，西武團隊打線僅60轟也是太平洋聯盟最差。

日職自2022年開始舉辦現役球員選秀會，每隊至少提2名選手參加現役選秀，讓沒有出賽機會的好手可望轉隊，促進球員流動。不過，並非所有球員都是適用對象，以下條件將排除選秀：包括洋將、複數年合約球員、年薪5000萬日圓以上（限定1人5000萬日圓以上、1億日圓以下可選秀）、曾行使FA球員、有FA資格選手、育成選手、透過交易獲得選手、季後從育成轉支配下選手等等。

今年現役球員選秀會的結果如下：

讀賣巨人：投手　田中瑛斗（原日本火腿）

阪神虎：投手　畠世周（原讀賣巨人）

橫濱DeNA：投手　浜地真澄（原阪神虎）

廣島鯉魚：內野手　山足達也（原歐力士猛牛）
第二輪選進：投手 鈴木健矢（原日本火腿）

養樂多燕子：投手　矢崎拓也（原廣島鯉魚）

中日龍：投手 伊藤茉央（原樂天金鷲）

軟銀鷹：投手 上茶谷大河（原橫濱DeNA）

日本火腿：捕手 吉田賢吾（原軟銀鷹）

千葉羅德：內野手 石垣雅海（原中日龍）

樂天金鷲：投手 柴田大地（原養樂多燕子）

歐力士猛牛：投手 本田圭佑（原西武獅）

西武獅：平澤大河（原千葉羅德）

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