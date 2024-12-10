富邦U18青棒賽》鄭品紳無四死球完投勝 高雄市逆轉晉級複賽

高雄市逆轉贏球。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕高雄市鄭品紳投出無四死球完投勝，只失1分，高雄市第7局攻下2分逆轉戰局，2:1力克台南市，晉級新北富邦青棒賽複賽。

鄭品紳只用74球就投完7局，被擊出4支安打，投出4次三振，沒有任何保送。

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台南市沈品辰和鄭品紳演出投手大戰，前5局0:0僵持不下，6局下台南市率先上場的林品浩安打，觸擊推進後，顏佳恩適時安打先馳得點。

高雄市前6局只擊出4支安打，7局上曾睿恩率先擊出二壘打，台南市以張豪幸入替沈品辰，一上場投出觸身球，許峰碩觸擊造成張豪幸暴傳一壘，高雄市跑回追平分，再用雙殺打換回超前分。

高雄市前6局有4次首名打者上壘，其中3次輪到3、4、5棒的中心打線打擊，卻都無功而返，高雄市總教練洪榮宏表示，打者太想一棒就把跑者送回本壘，卻忘了推進的基本功，有企圖心是好的，但是不一定能達到你想要的結果，棒球這種團隊運動，還是要把握自己能把握的基本功，希望選手能好好思考，複賽能有更好的表現。

高雄先發投手鄭品紳。（記者林正堃攝）

高雄市逆轉贏球。（記者林正堃攝）

高雄曾睿恩。（記者林正堃攝）

台南顏佳恩。（記者林正堃攝）

台南先發投手沈品辰。（記者林正堃攝）

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