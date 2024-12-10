MLB》宇宙道奇補強傳看上「大谷殺手」也對釀酒人終結者有興趣

史考特。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今年奪得世界大賽冠軍，季後持續做補強，根據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）的報導指出，道奇隊傳出看上釀酒人終結者D.威廉斯（Devin Williams）、以及教士明星左投史考特（Tanner Scott）。

現年30歲的史考特今年季中從馬林魚轉戰教士，史考特今年整季出賽72場，戰績9勝6敗、防禦率為1.75，有22次救援成功，11次中繼成功，共投72局賞84次三振，被打擊率僅1成79，每局被上壘率為1.13。

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史考特今年在季後賽出賽5場，共投4.1局賞7次三振，防禦是完美的「0」，其中在國聯分區賽碰上道奇，四度三振讓道奇日本巨星大谷翔平。

D.威廉斯。（資料照，法新社）

D.威廉斯今年因背部傷勢缺席4個月的例行賽，整季出賽22場，交出1勝、防禦率1.25，14次救援成功的成績，被打擊率僅1成33，每局被上壘率為0.97。D.威廉斯在國聯外卡戰G3遭大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）敲逆轉三分砲，該場僅投0.2局失4分，也讓釀酒人無緣晉級。

D.威廉斯先前拒絕明年1050萬美元的球隊選項，不過釀酒人還握有他的控制權，明年薪水可能要透過仲裁決定。D.威廉斯最快將在明年冬天成為自由球員，因此外界推測釀酒人有可能在這個休賽季透過交易，來獲得一些比選秀補償更多的回報。

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