富邦U18青棒賽》王建民調一下 鄭品紳投球全面提升

高雄先發投手鄭品紳。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕高雄市鄭品紳今天投出只失1分的無四死球完投勝，他表示，上週在NIKE青棒訓練營接受王建民和陳柏毓指導，效果馬上展現出來，尤其是王建民帶給他投球後不冰敷的新觀念，讓他只休1天再度先發，還能完投7局。

鄭品紳週日對嘉義縣先發4局無失分，今天再度先發威力不減，高雄市總教練洪榮宏表示，以前鄭品紳常常投完3局就沒力了，今天投到第7局球速還有140公里，續航力進步很多，鄭品紳則表示，高二這一年體能的確有明顯提升，今天還能完投的另一個關鍵，是王建民前輩投球後不一定要冰敷的新觀念。

請繼續往下閱讀...

鄭品紳表示，一直認為投完球就是要冰敷，但是王建民在訓練營告訴大家，投球完不冰敷的話，再借助一些輔助運動，可以讓手臂血液更快回流，反而比較不會酸痛，因此週日賽後就沒有冰敷，再吃高蛋白補充營養，果然恢復得更快。

鄭品紳表示，訓練營時在技術、心態各方面請教王建民和陳柏毓很多問題，解答了不少長期以來的困惑，新北富邦青棒賽的這2場先發能有不錯的表現，訓練營的指導給他很多幫助。

鄭品紳高一最快球速141公里，高二提升到144公里，訓練營的模擬比賽更測到148公里。鄭品紳表示，今天最快也是144公里，對148公里半信半疑，但是不管真或假，高三之前的目標是150公里。

高雄先發投手鄭品紳。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法