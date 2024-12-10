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田徑》澳洲古特史上跑最快的16歲 「閃電」波爾特都大讚他

2024/12/10 15:01

澳洲短跑天才少年古特。（澳聯社）澳洲短跑天才少年古特。（澳聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕橫空出世的16歲澳洲短跑天才少年古特（Gout Gout），日前在男子100、200公尺都跑出驚人成績，已退役的牙買加短跑名將「閃電」波爾特（Usain Bolt）都對古特讚譽有加，未來古特能否持續進化，也是國際田徑最值得關注的話題。

古特在日前登場的澳洲全國中學田徑錦標賽，先在100公尺跑出10秒04，但是超風速，所以成績只能僅供參考。不過，他在200公尺衝出20秒04，成為史上18歲以下選手第2快，並創下16歲選手最快紀錄。值得一提的是，他也成為澳洲200公尺新科紀錄保持人，原本紀錄已經高懸半世紀。

古特的橫空出世吸引各界討論，就連已經退役多年的波爾特也注意到這位16歲天才少年。波爾特迄今還是男子100公尺、200公尺世界紀錄保持人，在奧運更是從北京、倫敦、里約都包辦100、200公尺金牌，堪稱是史上最偉大的短跑選手，他也對古特的表現讚不絕口，更形容古特很像年輕時的自己。

古特接下來當然就是繼續尋求進化，他將在近日啟程前往美國佛羅里達跟巴黎奧運100公尺金牌得主萊爾斯（Noah Lyles）一起訓練，之後才會回到澳洲繼續他的課業。

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