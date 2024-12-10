日職》大谷翔平50轟苦主 馬林魚火球男轉戰養樂多

馬林魚投手鮑曼轉戰日職養樂多。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者麥丹尼爾（Kiley McDaniel）指出，29歲馬林魚右投鮑曼（Mike Baumann）將轉戰日職養樂多隊，而他就是道奇日本二刀流球星大谷翔平締造史無前例「50轟、50盜」壯舉的苦主。

鮑曼大聯盟生涯從2021年金鶯發跡，今年共換過5支球隊，先後效力過水手、巨人、天使和馬林魚，幾乎都以後援為主，本季共出賽57場，累積3勝1敗、9場中繼成功，防禦率為5.55，本季平均球速高達96.7英哩（約155.6公里）。《ESPN》記者麥丹尼爾指出，鮑曼季後遭馬林魚釋出後，已經與日職養樂多達成簽約共識，明年將赴日助拳。

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鮑曼曾在今年9月20日對戰道奇時，7局上半被大谷翔平敲出2分砲，本季第50轟出爐，單場繳出三響砲，大谷也成功達成史無前例「50轟、50盜」壯舉，挨轟苦主鮑曼也向大谷致上最高敬意，「那顆彈指曲球並沒有投到我想要的位置，大谷也打得很好，這是我最自信的球種之一，如果重來一次我還是會投這顆球，那是一次漂亮的擊球，我只能脫帽致敬。」

鮑曼是大谷翔平締造史無前例「50轟、50盜」的苦主。（資料照，法新社）

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