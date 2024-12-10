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MLB》大谷經濟學正夯！吸金功力超乎預期 道奇第一年就賺翻了

2024/12/10 16:47

大谷翔平。（資料照，今日美國）大谷翔平。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平休賽季以10年7億美元（約台幣227億元）的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，締造史無前例的「54轟、59盜」的偉業，更助隊奪下世界大賽冠軍，勇奪生涯第3座MVP大獎。據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，大谷所帶來的經濟效益是前所未見的，第一年預估就為道奇隊賺來上看10億美元的利潤。

道奇和大谷翔平簽下10年7億美元的破紀錄合約，其中6.8億美元是延遲支付，年薪只有200萬美元。大谷吸金功力十分驚人，道奇與全日空、東洋輪胎、興和集團、大創百貨、日本知名化妝品品牌「KOSE」和資生堂等日本企業簽下贊助合約，，同時也帶動球場門票收入和消費、廣告，以及海內外的周邊商品銷售額。道奇主席凱斯頓（Stan Kasten）坦言，大谷翔平的商業影響力完全超乎他的預期。

內文指出，雖然道奇並未透露具體的大谷翔平相關收入總額，但有報導估計，大谷每年能為道奇賺得九位數的利潤，若是再加上延遲支付所帶來的投資機會，利潤有機會上看10億美元。

道奇執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）認為大谷翔平不僅幫助球隊成功打造出贏球的文化，更讓經濟效益最大化，他幽默說道：「如果你只看今年的200萬美元薪水，我會說我們已經回收了很多。」

道奇不僅得到能夠帶領球隊奪冠的超級巨星，更獲得能大幅增加球隊收入的當紅炸子雞，羅森坦言這就是大谷的吸金功力，幾乎可以說是棒球界的「大谷經濟學」。

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