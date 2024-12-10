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少棒》諸羅山盃22日開幕 陳傑憲確定無法出席

2024/12/10 16:43

「第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」宣傳記者會今天在嘉市政府中庭舉行。（記者丁偉杰攝）「第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」宣傳記者會今天在嘉市政府中庭舉行。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕邁入第27年的「諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」將於12月20日至26日登場，本屆共有國內外258支隊伍參賽，22日開幕活動嘉市政府規劃邀請曾打過諸羅山盃的「世界棒球12強賽」台灣隊17位好手「回娘家」，台灣隊長陳傑憲因行程衝突，確定無法出席，目前包括設籍嘉市的好手岳東華等14人可望出席。

市長黃敏惠今天在市府中庭舉行諸羅山盃宣傳記者會，本屆邀請中華職棒台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻作為活動代言人，吳明鴻在嘉市博愛國小、民生國中及嘉義高中接受完整的三級棒球培訓，曾入選U-21及U-23世界盃棒球賽台灣成棒代表隊選手，也曾參與「KANO」電影演出。

嘉義市長黃敏惠（右）致贈紀念球給諸羅山盃活動代言人、中華職棒台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻（左）。（記者丁偉杰攝）嘉義市長黃敏惠（右）致贈紀念球給諸羅山盃活動代言人、中華職棒台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻（左）。（記者丁偉杰攝）

記者會由民生國中女學生啦啦隊帶來精彩表演，吳明鴻現身會場引起一陣歡呼。吳明鴻分享說，他很榮幸打過諸羅山盃，曾與日本球隊競技，很珍惜這樣的機會，鼓勵小選手打球之餘，也要多讀書透過溝通，有助於提昇團隊合作力，不要放棄夢想。

中華民國學生棒球運動聯盟理事長竇國詔說，台灣的三級棒球實力深厚，在國際賽事表現一向亮眼，為台灣在世界棒球排名拿第一；諸羅山盃為國內少棒規模最大的年度盛事，鼓勵小選手將冠軍獎盃留在台灣。

黃敏惠說，期盼小選手發揮堅持不懈與永不放棄的精神，透過賽事切磋交流，收穫滿滿。地主嘉市共6校9支隊伍參賽，她也鼓勵小選手，若把冠軍留下來，市府立即頒贈獎金。

市府教育處長郭添財說，諸羅山盃今年有258支國內外隊伍參與，將進行344場賽事，也是全國賽單一賽事最多場比賽的盛事，22日下午3點半嘉市棒球場開幕典禮，曾打過諸羅山盃的12強好手岳東華、吳俊偉、江坤宇、曾頌恩等14人可望出席。

宣傳記者會現場由民生國中女學生啦啦隊帶來精彩表演。（記者丁偉杰攝）宣傳記者會現場由民生國中女學生啦啦隊帶來精彩表演。（記者丁偉杰攝）

今年諸羅山盃賽事，地主嘉市共6校9支隊伍參賽。（記者丁偉杰攝）今年諸羅山盃賽事，地主嘉市共6校9支隊伍參賽。（記者丁偉杰攝）

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