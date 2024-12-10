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桌球》中國乒超聯賽週四點燃戰火 林昀儒和世界球王王楚欽成隊友

2024/12/10 16:58

林昀儒在中國乒超聯賽和王楚欽同在山東魏橋隊。（取自WTT官網）林昀儒在中國乒超聯賽和王楚欽同在山東魏橋隊。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2024年中國乒乓球俱樂部超級聯賽第一階段賽事，將於12月12日至16日在湖南長沙中南大學體育館進行，共有9支男子及6隊女子俱樂部角逐。

各俱樂部注册名單昨天公布，台灣一哥林昀儒和現任世界球王王楚欽都在山東魏橋隊；國泰女將鄭先知則率兩名國泰小將吳映萱、巫嘉恩代表黃石基地隊出賽。

世界排名15的林昀儒2020年首度在中國乒超聯賽亮相，當年同樣披上山東魏橋球隊戰袍，繳出8勝8敗，幫助球隊拿下亞軍。

今年林昀儒再度受到山東魏橋力邀，山東魏橋今年陣容相當豪華，除了世界排名第一的王楚欽、排名第5的梁靖崑、周啟豪、于子洋等名將，還有剛獲得世界青少年錦標賽U19歲組「四冠王」的左手新星黃友政，被視為奪冠大熱門。

今年巴黎奧運男單金牌樊振東也將復出，攜手已退出國家隊的許昕，及周愷、趙子豪、代表上海地產集團參賽。

世界排名第2的「小石頭」林詩棟，則和薛飛、向鵬代表黃石基地隊。

今年乒超男子組外援，除了林昀儒外，還有香港直拍橫打名將黃鎮廷、南韓安宰賢、日本年輕選手松島輝空、三木隼、永峰佳麒及葡萄牙華裔小將孔偉豪。

女子組方面，世界排名77的鄭先知也首度獲邀參加乒超，對她來說也是一次難得的機會，同隊除了今年首度入選成人國手的吳映萱、巫嘉恩，及日本名將木原美悠，還有今年在世青賽斬獲U15女團、女單和混雙3面金牌的中國新秀姚睿軒。

世界球后孫穎莎和蒯曼、覃予萱及香港的吳詠琳則代表深圳大學隊；山東魯能隊擁有王曼昱、陳幸同、錢天一、范思琦等國家隊主力，也是奪冠大熱門。

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