NBA盃8強賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

東契奇。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA盃8強賽今天點燃戰火，台灣將轉播2場賽事，第一場由魔術對決公鹿，魔術陣中兩名大將班切羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）都因傷高掛免戰牌，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能否率隊取勝呢？球迷記得鎖定轉播囉!另外一場為獨行俠強碰雷霆，東契奇（Luka Doncic）將與「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）過招，球迷千萬不要錯過了喔！

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NBA

08:00 魔術@公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 獨行俠@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

富邦U18青棒賽

09:00 屏東縣@昆士蘭 愛爾達體育4台

11:30 大阪市@新北白 愛爾達體育4台

14:00 首爾市@嘉義市 愛爾達體育4台

羽球

09:30 BWF年終賽 第一日（上） 第1場地和第2場地 愛爾達體育2、3台

17:00 BWF年終賽 第一日（下） 第1場地和第2場地 愛爾達體育2、3台

亞洲冬盟

12:00 日本社會人@日職白 DAZN1、DAZN3

18:00 台灣山林@日職紅 DAZN1、DAZN3

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