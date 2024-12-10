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富邦U18青棒賽》韓旴周開轟 京畿道輕取新北白

2024/12/10 17:31

京畿道韓旴周敲出全壘打。（記者林正堃攝）京畿道韓旴周敲出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕韓國京畿道韓旴周3打數2安打，包括1發陽春砲，7:2輕取新北白。京畿道贏得2連勝，在新北富邦青棒賽取得分組領先地位，但能否晉級複賽還要看明天對台東縣的結果。

新北白第1局靠著四壞球和暴投先馳得點，但之後打擊遭到壓制，京畿道第2局攻下三分超前，第4局韓旴周轟出全壘打，逐漸拉開比數。

京畿道總教練朴建玟指出，韓旴周不但打擊很有力量，速度也非常出色，今天第5局安後就連盜二、三壘成功，很有機會在明年的韓職選秀會被選上。

京畿道先發投手高政珉。（記者林正堃攝）京畿道先發投手高政珉。（記者林正堃攝）

韓旴周9月也曾來台參加桃園盃青棒賽，他表示，能夠來台灣比賽是很好的經驗，台灣的高中選手水準很高，可以學到很多東西，尤其是12月還可以比賽，又在天母球場這麼好的場地。

高三的韓旴周因為年齡的關係，不能參加明年的U18世界盃，目標就放在職棒選秀。韓旴周表示，偶像是今年世界12強棒球賽有非常出色表現的金倒永，希望能成為和金倒永一樣有長打能力又有速度的選手。

京畿道今天擊敗台灣球隊，朴建玟仍謙虛表示，台灣高中球員這幾年進步很多，感覺在技術方面很難接近，能夠在天母球場這樣的球場比賽，對韓國高中選手也是難得的經驗。

京畿道中繼投手林埈煐。（記者林正堃攝）京畿道中繼投手林埈煐。（記者林正堃攝）

新北白傅鈞致安全盜上三壘。（記者林正堃攝）新北白傅鈞致安全盜上三壘。（記者林正堃攝）

京畿道吳俊錫安打搶攻三壘遭刺殺出局。（記者林正堃攝）京畿道吳俊錫安打搶攻三壘遭刺殺出局。（記者林正堃攝）

京畿道擊敗新北白。（記者林正堃攝）京畿道擊敗新北白。（記者林正堃攝）

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