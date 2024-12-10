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冬盟》田浦由亮4安「鐵支」 日本社會人擊敗台灣海洋豪取第11勝

2024/12/10 21:45

冬盟》田浦由亮4安「鐵支」 日本社會人擊敗台灣海洋豪取第11勝日本社會人隊田浦由亮4打數4安打。（記者廖耀東攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本社會人隊今天和台灣海洋今天上演打擊大戰，日本社會人火力更勝一籌，全場狂敲12支安打，田浦由亮單場4安「鐵支」，並進帳2分打點，日本社會人隊終場以7：5擊敗台灣海林，目前以11勝1敗穩坐龍頭。

日本社會人先發投手笠井建吾首局出現亂流先失掉1分，田浦由亮2局上在二三壘有人適時敲出超前的左外野清壘安打，一舉打回2分。台灣海洋2局下靠著陳愷佑和林莛淯的安打串連各得1分，以4：2要回領先。

日本前6局都有分數進帳， 山本卓弥3局上敲出高飛犧牲打追到1分差，揚村彰斗第4局敲出帶有追平分的安打，松井惇5局上擊出超前安打，助隊取得5：4領先。

台灣海林牛棚投手林育辰6局上控球走鐘，先是被田浦由亮敲出安打，1人出局後投出3次四壞球保送、不死三振和暴投，讓日本社會人輕鬆拿下第6分。

台灣海林持續追分，拿莫．伊漾代打敲出中外野二壘安打，顏郁軒補上一支帶有1分打點的右外野安打，助隊追到5：6一分落後，今里凌9局上敲安打回保險分，日本社會人隊終場以7：5擊敗台灣海洋。

日本社會人隊高橋隆慶。（記者廖耀東攝）日本社會人隊高橋隆慶。（記者廖耀東攝）

冬盟》田浦由亮4安「鐵支」 日本社會人擊敗台灣海洋豪取第11勝台灣海洋隊林莛淯。（記者廖耀東攝）

冬盟》田浦由亮4安「鐵支」 日本社會人擊敗台灣海洋豪取第11勝台灣海洋隊陳愷佑雙安表現，外加盜壘成功。（記者廖耀東攝）

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