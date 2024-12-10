MLB》邪惡帝國道奇成最佳反派！葛拉斯諾：延遲支付將成趨勢

葛拉斯諾。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇去年以10年7億美元大約簽下日本二刀流球星大谷翔平，其中有6.8億美元是延遲支付，今年季後以5年1.82億美元網羅兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell），延遲支付金額為6600萬美元，道奇陣中7名選手合計延遲支付總額超過10億美元（約新台幣325億元）。道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）表示，延遲支付將成為趨勢，並坦言道奇就算沒有延遲支付也會被很多人所討厭。

道奇的延遲支付引發爭議，被外界批評不公平，葛拉斯諾今天上「The Chris Rose Rotation」節目時對此表示，可以理解大家的不滿，但任何球隊都可以採取延遲支付的做法，他們可是經營球隊的人，比普通人更懂得如何投資，他認為此舉會成為聯盟的趨勢，很多球隊將會採用這種做法，球員雖然現在沒有拿到錢，但他們希望能夠得到更好的薪水。

請繼續往下閱讀...

「老實說，延遲支付是很好的策略，」葛拉斯諾認為，自家球隊沒有做錯什麼，這只是在商言商，他認為道奇就算沒有延遲支付也會被外界所批評，因為陣中有太多的超級球星，這支球隊註定會被討厭，體育界就是需要反派角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法